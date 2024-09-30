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Posted 30 сентября, 07:39

Published 30 сентября, 07:39

Modified 30 сентября, 07:41

Updated 30 сентября, 07:41

Губернатор предлагает сделать 19 городских округов Прикамья муниципальными

Только три городских округа может остаться в Пермском крае

30 сентября 2024, 07:39
Фото: properm.ru

Губернатор предлагает сделать 19 городских округов Прикамья муниципальными

Сейчас в регионе 22 городских округа, но большинство из них не соответствует новым критериям федерального законодательства.

В Пермском крае 19 городских округов могут быть переведены в статус «муниципальные». Эти территории не соответствуют новым критериям федерального законодательства.

Законопроект, меняющий статус округов, внес в краевое Заксобрание губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба парламента. Согласно новым федеральным нормам, муниципалитет может иметь статус городского округа, если не меньше двух третей его населения проживает в городской среде; площадь сельской территории не превышает в два и более раз площадь городов; плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в стране. Законопроект рассмотрят в октябре.

В данный момент в Прикамье всего 43 муниципальных образования, среди которых 22 — городские округа, а остальные — муниципальные. Новым требованиям соответствуют только три городских округа: Пермь, Чайковскийа и ЗАТО «Звёздный», который по закону о закрытых административно-территориальных образованиях не может быть преобразован в муниципальный округ.

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#Махонин#Пермский край#Законопроект#Муниципалитеты#Городской округ#Муниципалитет
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