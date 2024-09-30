Только три городских округа может остаться в Пермском крае

Законопроект, меняющий статус округов, внес в краевое Заксобрание губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба парламента. Согласно новым федеральным нормам, муниципалитет может иметь статус городского округа, если не меньше двух третей его населения проживает в городской среде; площадь сельской территории не превышает в два и более раз площадь городов; плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в стране. Законопроект рассмотрят в октябре.