Только три городских округа может остаться в Пермском крае

Posted 30 сентября, 07:39
Published 30 сентября, 07:39
Modified 30 сентября, 07:41
Updated 30 сентября, 07:41
В Пермском крае 19 городских округов могут быть переведены в статус «муниципальные». Эти территории не соответствуют новым критериям федерального законодательства.
Законопроект, меняющий статус округов, внес в краевое Заксобрание губернатор Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба парламента. Согласно новым федеральным нормам, муниципалитет может иметь статус городского округа, если не меньше двух третей его населения проживает в городской среде; площадь сельской территории не превышает в два и более раз площадь городов; плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в стране. Законопроект рассмотрят в октябре.
В данный момент в Прикамье всего 43 муниципальных образования, среди которых 22 — городские округа, а остальные — муниципальные. Новым требованиям соответствуют только три городских округа: Пермь, Чайковскийа и ЗАТО «Звёздный», который по закону о закрытых административно-территориальных образованиях не может быть преобразован в муниципальный округ.
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