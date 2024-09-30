У топ-менеджера «Чайковского текстиля» арестовали загородный дом и 100 миллионов

Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.