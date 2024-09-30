У топ-менеджера «Чайковского текстиля» арестовали загородный дом и 100 миллионов

Posted 30 сентября, 09:20
Published 30 сентября, 09:20
Modified 30 сентября, 09:22
Updated 30 сентября, 09:22
Следователями Главного военного следственного управления СКР продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика, сообщили в ведомстве. Топ-менеджера «Чайковского текстиля» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.
В минувшую пятницу 235 военным гарнизонным судом Демчику был продлен срок заключения под стражу до 1 ноября 2024 года. Расследование уголовного дела продолжается.
Установлено, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны России. Весной 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, желая заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении указанной коммерческой организации к исполнению государственных контрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, передал последнему взятку в размере 4 млн рублей.
Согласно открытых данных, Владимир Демчик занял пост заместителя генерального директора «Текстильной торговой компании» в 2020 году. Группа компаний «Чайковский текстиль» считается ведущим производителем тканей в стране, объединяет производства в разных регионах. Штаб-квартира предприятия расположена в Москве, головная компания находится в Чайковском в Пермском крае.
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