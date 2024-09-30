Уменьшение груди: от медицинской необходимости к новому качеству жизни — что знать

Важно понимать, что операция по уменьшению груди — это не просто косметическая процедура, а серьезное хирургическое вмешательство, направленное на улучшение качества жизни пациентки. Перед принятием решения необходима консультация с квалифицированным специалистом, который оценит индивидуальную ситуацию и поможет взвесить все за и против.