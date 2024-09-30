В городе Нью-Йорке в ДНР погиб житель села Карагай

Posted 30 сентября, 12:04
Published 30 сентября, 12:04
Modified 30 сентября, 12:06
Updated 30 сентября, 12:06
Сегодня днем, 30 сентября, возле Карагайского дома культуры простились с погибшим на СВО Алексеем Поповым. Траурный митинг состоялся в 13:00, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Алексей Попов родился в селе Карагай 10 сентября 1995 года. В июне этого года он решил пойти на спецоперацию, заключив контракт на прохождение военной службы. Мужчина погиб 4 августа.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Данные о погибших из Прикамья публикуют пресс-службы администраций округов и городов, а также родственники военнослужащих или учебные заведения, где те получали образование. Осенью 2022 года была проведена частичная мобилизация в России.
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