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Posted 30 сентября, 12:04

Published 30 сентября, 12:04

Modified 30 сентября, 12:06

Updated 30 сентября, 12:06

В Нью-Йорке Донецкой Народной Республики погиб 28-летний житель села Карагай

В городе Нью-Йорке в ДНР погиб житель села Карагай

30 сентября 2024, 12:04
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Карагайского муниципального округа

В Нью-Йорке Донецкой Народной Республики погиб 28-летний житель села Карагай

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО длится более двух с половиной лет.

Сегодня днем, 30 сентября, возле Карагайского дома культуры простились с погибшим на СВО Алексеем Поповым. Траурный митинг состоялся в 13:00, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Попов родился в селе Карагай 10 сентября 1995 года. В июне этого года он решил пойти на спецоперацию, заключив контракт на прохождение военной службы. Мужчина погиб 4 августа.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Данные о погибших из Прикамья публикуют пресс-службы администраций округов и городов, а также родственники военнослужащих или учебные заведения, где те получали образование. Осенью 2022 года была проведена частичная мобилизация в России.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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