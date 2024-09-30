В КНР выпустили авто для геймеров

Компьютер, расположенный в автомобиле, имеет процессор AMD V2000A и видеокарту AMD Radeon RX 6600M, а также жесткий диск объемом в один терабайт. Этого достаточно, чтобы загружать на устройство самые современные игры и проходить их на высоких настройках графики. Оснащение электромобиля позволяет играть даже в те игры, которые требуют регулярного подключения к интернету. Для этого в авто установлен 5G-модем. Атмосферу полного погружения создают аудиосистема Harman Kardon и специальная подсветка. Также в салоне за счёт системы охлаждения всегда поддерживается оптимальная температура.