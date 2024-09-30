В КНР выпустили авто для геймеров

Posted 30 сентября, 08:47
Published 30 сентября, 08:47
Modified 30 сентября, 08:47
Updated 30 сентября, 08:47
Портал newkhakasiya.online отмечает, что новый проект может произвести революцию как в индустрии гейминга, так и в мире автомобилей. Пассажир в таком авто получает полноценное игровое пространство.
Главная особенность автомобиля Lynk&Co Z10 Starbuff — игровое место на заднем правом сиденье. На складном столике здесь расположен монитор диагональю семнадцать дюймов. Для игровой периферии (наушников и клавиатуры) предусмотрены специальные карманы, что делает дорогу ещё удобнее.
Компьютер, расположенный в автомобиле, имеет процессор AMD V2000A и видеокарту AMD Radeon RX 6600M, а также жесткий диск объемом в один терабайт. Этого достаточно, чтобы загружать на устройство самые современные игры и проходить их на высоких настройках графики. Оснащение электромобиля позволяет играть даже в те игры, которые требуют регулярного подключения к интернету. Для этого в авто установлен 5G-модем. Атмосферу полного погружения создают аудиосистема Harman Kardon и специальная подсветка. Также в салоне за счёт системы охлаждения всегда поддерживается оптимальная температура.
Среди особенностей дизайна Z10 Starbuff выделяются специальный цвет и фирменные шильдики. Кроме того, на выбор покупателям предоставляются версии с задним или полным приводом. Цена такого авто составляет от 3,18 миллиона рублей за версию в минимальной комплектации и 4,18 миллиона — в максимальной.
Производители уже заявили, что выпустят геймерский электрокар ограниченным тиражом, но точное количество автомобилей пока не называют. Анонс данной модели вызвал у покупателей определенный ажиотаж. Всего за 24 часа с момента анонса было собрано более десяти тысяч заказов.
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