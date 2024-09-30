В Лысьвенском театре драмы новый сезон открыли премьерой спектакля «Космос»

«Космос» создан при поддержке национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины».



Василий Макарович Шукшин в представлении не нуждается. На его книгах и фильмах росло не одно поколение, а его слова и мысли в каждом эпизоде, в каждом абзаце точны и проникновенны. Талантливый режиссёр, актёр и писатель с русской душой и сердцем.



Спектакль «Космос» — это истории о людях, о простых, смешных и нелепых, ищущих ответы на вечные вопросы. Спектакль не пытается рассмешить или растрогать, а просто рассказывает о людях, в которых вы узнаете своих родных, друзей и, конечно, самого себя.



«Спектакль весь словно подсвечен изнутри, осенен и озарён такими вот зрительными звуковыми метафорами, которые хочется читать и расшифровывать, плача и радуясь, удивляясь сложности и восхищаясь простотой… Впрочем, много о чём прекрасном в этой постановке не сказала ещё. Сами уж пойдёте, досмотрите, своё что-то увидите…», — отметила одна из первых зрителей спектакля Марина Решетникова, член Союза журналистов России.



В начале октября Лысьвенский театр готовится отметить 80-летний юбилей. 7 октября 1944 года премьерой спектакля по пьесе Ф. Кнорре «Встреча в темноте» здесь открылся первый театральный сезон. В первом же сезоне театр подготовил и показал зрителю 10 премьер — новых спектаклей. Артисты давали концерты прямо в цехах завода, в колхозных клубах.



У театра длинная, богатая и интересная история. Накануне юбилея коллектив театра удостоен почетной грамоты Правительства Пермского края. Награду вручила заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова на открытии 81-го театрального сезона.