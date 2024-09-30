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Posted 30 сентября, 03:59

Published 30 сентября, 03:59

Modified 30 сентября, 08:30

Updated 30 сентября, 08:30

В Пермском крае 30 сентября простятся с двумя участниками СВО

В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации

30 сентября 2024, 03:59
Фото: VK Березники официальные / Александровск Официально

В Пермском крае 30 сентября простятся с двумя участниками СВО

Сюжет
Соцсети
О гибели земляков сообщили власти округов.

В ходе СВО на Украине погибли Виталий Волков из Александровского округа и Алексей Степанцов из Березниковского округа Пермского края. Об этом сообщили в соцсетях власти муниципалитетов.

Прощание с погибшими состоится в один день, 30 сентября. Церемония прощания с Волковым пройдет Городском дворце культуры в Александровске с 10.00 до 12.00. С рядовым Степанцовым простятся в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50, в 10:00 начнется гражданская панихида.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича», — написали власти во ВКонтакте.

Виталий ВолковВиталий Волков
Алексей СтепанцовАлексей Степанцов
Виталий Волков. Фото: VK Александровск Официально
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