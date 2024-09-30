В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации

Прощание с погибшими состоится в один день, 30 сентября. Церемония прощания с Волковым пройдет Городском дворце культуры в Александровске с 10.00 до 12.00. С рядовым Степанцовым простятся в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50, в 10:00 начнется гражданская панихида.