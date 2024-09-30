В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации

Posted 30 сентября, 03:59
Published 30 сентября, 03:59
Modified 30 сентября, 08:30
Updated 30 сентября, 08:30
В ходе СВО на Украине погибли Виталий Волков из Александровского округа и Алексей Степанцов из Березниковского округа Пермского края. Об этом сообщили в соцсетях власти муниципалитетов.
Прощание с погибшими состоится в один день, 30 сентября. Церемония прощания с Волковым пройдет Городском дворце культуры в Александровске с 10.00 до 12.00. С рядовым Степанцовым простятся в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50, в 10:00 начнется гражданская панихида.
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича», — написали власти во ВКонтакте.
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