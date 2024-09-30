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Posted 30 сентября, 14:31

Published 30 сентября, 14:31

Modified 30 сентября, 14:33

Updated 30 сентября, 14:33

Евгений Карабатов может покинуть пост главы Орджоникидзевского района Перми

В Орджоникидзевском районе Перми ближайшими днями может смениться глава

30 сентября 2024, 14:31
Фото: gorodperm.ru

Евгений Карабатов может покинуть пост главы Орджоникидзевского района Перми

Чиновник возглавляет район более шести лет.

Администрацию Орджоникидзевского района Перми покинет ее нынешний глава Евгений Карабатов. Произойти это может уже 14 октября, сообщает газета «Звезда».

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», Карабатов написал заявление на увольнение после общения с главой Перми Эдуардом Сосниным.

Карабатов возглавил район в марте 2018 года. До этого с 2003 года работал на разных должностях в администрации Орджоникидзевского района. В последние годы был заместителем главы района. После ухода со своего поста бывшего руководителя муниципалитета Лидии Королевой, Евгений Карабатов исполнял ее обязанности.

#Политика#Пермь#Орджоникидзевский район#Глава администрации#Глава района
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