В Орджоникидзевском районе Перми ближайшими днями может смениться глава

Карабатов возглавил район в марте 2018 года. До этого с 2003 года работал на разных должностях в администрации Орджоникидзевского района. В последние годы был заместителем главы района. После ухода со своего поста бывшего руководителя муниципалитета Лидии Королевой, Евгений Карабатов исполнял ее обязанности.