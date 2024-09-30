В Орджоникидзевском районе Перми ближайшими днями может смениться глава

Posted 30 сентября, 14:31
Published 30 сентября, 14:31
Modified 30 сентября, 14:33
Updated 30 сентября, 14:33
Администрацию Орджоникидзевского района Перми покинет ее нынешний глава Евгений Карабатов. Произойти это может уже 14 октября, сообщает газета «Звезда».
Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», Карабатов написал заявление на увольнение после общения с главой Перми Эдуардом Сосниным.
Карабатов возглавил район в марте 2018 года. До этого с 2003 года работал на разных должностях в администрации Орджоникидзевского района. В последние годы был заместителем главы района. После ухода со своего поста бывшего руководителя муниципалитета Лидии Королевой, Евгений Карабатов исполнял ее обязанности.
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