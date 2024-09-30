В Перми и Добрянке появятся новые современные корпуса колледжей

Posted 30 сентября, 11:00
Published 30 сентября, 11:00
Modified 1 октября, 05:19
Updated 1 октября, 05:19
Новый учебный корпус Пермского строительного колледжа спроектирует и возведет ООО «Кинетика». Управление капитального строительства Пермского края заключило государственный контракт с компанией, рассказали в пресс-службе регионального Минстроя.
Новый четырехэтажный корпус общей площадью около 8 тыс. кв. м и столовой на 200 мест появится на месте двух старых зданий (второго и третьего) на Комсомольском проспекте, 57. В нем разместят классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, архитектурной графики, архитектурного проектирования и типологии зданий и сооружений, специализированный компьютерный класс для проведения демонстрационных экзаменов и поточную аудиторию для теоретических занятий. Кроме того, в здании откроют класс основ рисунка и живописи, оснащенный мольбертами, макетную мастерскую, лекционную аудиторию, объединенную с музеем колледжа, и помещение для проведения дистанционного обучения и онлайн-консультаций.
Новый корпус колледжа будет соединен с главным корпусом переходом. При этом проектом должен быть предусмотрен отдельный вход с Комсомольского проспекта. Строительство будет выполнено в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Первый этап, проектирование, завершится осенью 2025 года. Весь проект планируется реализовать в 2027 году.
При поддержке краевых властей в строительном колледже стартует капитальный ремонт здания спортивного корпуса. В ходе работ будут отремонтированы кровля и фасад, заменены оконные конструкции, полностью обновлены все инженерные коммуникации. Подрядчик также проведет перепланировку помещений под дополнительные тренажерные залы.
Продолжается развитие инфраструктуры для учреждений среднего профессионального образования: строительство новых учебных корпусов, мастерских и спортобъектов, общежитий. В ближайшие три года запланировано построить порядка 20 объектов, в том числе 8 общежитий.
Так, в новую Адресную инвестиционную программу 2025–2030 годов добавлены четыре спортзала в Верещагинском, Октябрьском, Нытвенском и Кудымкарском округах. Здесь в техникумах либо отсутствуют спортзалы, студенты занимаются физкультурой в неприспособленных помещениях или на улице, либо их площади не позволяют создать качественные условия для занятий спортом. Помимо спортзалов, в АИП включено строительство здания мастерских для переработки древесины для Кудымкарского лесотехнического техникума.
Строительство нового здания для практических занятий студентов ведется и в Добрянке — в гуманитарно-технологическом техникуме им. Сюзева. Здесь откроют кабинеты на 65 мест для слесарной, сварочной и электромонтажной мастерских, а также классы для теоретических занятий. Работы по проектированию и строительству выполнит пермское ООО «РСС-Инжиниринг», они так же реализуются в ходе Адресной инвестиционной программы Пермского края.
Всего на ближайшие три года — до 2027 года включительно — в Прикамье планируется построить 10 мастерских и учебно-лабораторных корпусов для техникумов и колледжей.
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