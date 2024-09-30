В Перми и Добрянке появятся новые современные корпуса колледжей

Новый четырехэтажный корпус общей площадью около 8 тыс. кв. м и столовой на 200 мест появится на месте двух старых зданий (второго и третьего) на Комсомольском проспекте, 57. В нем разместят классы компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования, архитектурной графики, архитектурного проектирования и типологии зданий и сооружений, специализированный компьютерный класс для проведения демонстрационных экзаменов и поточную аудиторию для теоретических занятий. Кроме того, в здании откроют класс основ рисунка и живописи, оснащенный мольбертами, макетную мастерскую, лекционную аудиторию, объединенную с музеем колледжа, и помещение для проведения дистанционного обучения и онлайн-консультаций.