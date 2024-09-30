В Перми изымут объекты недвижимости для расширения улицы Соликамской

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется сформировать перечень подлежащего изъятию недвижимого имущества, на каждый объект недвижимости получить достоверную информацию о государственной регистрации прав, составить отчет об оценке изымаемого имущества (рыночная стоимость объектов, земельных участков и убытков, компенсируемых в связи с изъятием имущества), а также провести переговоры с правообладателями об условиях соглашений изъятия и о порядке осуществления компенсационных выплат.