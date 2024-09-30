В Перми изымут объекты недвижимости для расширения улицы Соликамской

Posted 30 сентября, 07:57
Published 30 сентября, 07:57
Modified 30 сентября, 08:27
Updated 30 сентября, 08:27
КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило аукцион на право изъятия в государственную собственность недвижимости для реконструкции ул. Соликамская от ул. Первомайской до пл. Восстания в Перми. Стоимость контракта составила 20 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется сформировать перечень подлежащего изъятию недвижимого имущества, на каждый объект недвижимости получить достоверную информацию о государственной регистрации прав, составить отчет об оценке изымаемого имущества (рыночная стоимость объектов, земельных участков и убытков, компенсируемых в связи с изъятием имущества), а также провести переговоры с правообладателями об условиях соглашений изъятия и о порядке осуществления компенсационных выплат.
Начало работ — с даты заключения договора, окончание — 20 декабря 2025 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 октября, победитель станет известен 25 октября.
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