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Posted 30 сентября, 04:49

Published 30 сентября, 04:49

Modified 30 сентября, 08:28

Updated 30 сентября, 08:28

В Перми 29 сентября на пожаре в жилом доме на ул. Куфонина пострадал мужчина

В Перми на пожаре пострадал мужчина

30 сентября 2024, 04:49
Фото: МЧС России по Пермскому краю

В Перми 29 сентября на пожаре в жилом доме на ул. Куфонина пострадал мужчина

Спасатели вывели пермяка на свежий воздух по лестничному маршу.

В Перми 29 сентября на пожаре пострадал мужчина. Сообщение о возгорании на ул. Куфонина поступило на пульт экстренной службы в 17:39, об этом рассказали в пресс-службе МЧС Прикамья.

На место происшествия прибыли три единицы пожарной техники и 12 человек личного состава. Выяснилось, что происходило горение домашних вещей в квартире многоквартирного жилого дома. Пострадавшего на пожаре мужчину вывели по лестничному маршу на свежий воздух. Пермяка госпитализировали.

Площадь пожара составила 3 кв. м. Локализовано возгорание было в 17:53, ликвидировано в 18:15. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС России по Пермскому краю
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