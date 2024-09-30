Такси для детей появилось в Перми

По словам Ожеговой, в состав услуг сервиса включено само такси и сопровождение ребенка из дома, школы, секций и т. д. Предоставлены услуги будут на основании трехстороннего договора с родителями детей и исполнителями. Отмечается, что в сервисе работают только женщины.