Такси для детей появилось в Перми

Posted 30 сентября, 06:16
Published 30 сентября, 06:16
Modified 30 сентября, 08:27
Updated 30 сентября, 08:27
В Перми появился сервис для вызова такси для детей. Воспользоваться услугой можно через мобильное приложение «Детское такси», скачать его можно в AppStore и RuStore. Как сообщает «Вкурсе.ру», проект был запущен главой детских центров «Продленка для ребенка» Светланой Ожеговой.
По словам Ожеговой, в состав услуг сервиса включено само такси и сопровождение ребенка из дома, школы, секций и т. д. Предоставлены услуги будут на основании трехстороннего договора с родителями детей и исполнителями. Отмечается, что в сервисе работают только женщины.
Сейчас в проекте для пермяков представлены несколько тарифов. Одни предполагают системные поездки по заранее подготовленному расписанию, а другие — разовые поездки.
В дальнейшем сервис планируется запустить в Ижевске и Екатеринбурге.
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