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Posted 30 сентября, 06:16

Published 30 сентября, 06:16

Modified 30 сентября, 08:27

Updated 30 сентября, 08:27

В Перми запустили сервис для вызова такси для детей

Такси для детей появилось в Перми

30 сентября 2024, 06:16
Фото: ideogram.ai

В Перми запустили сервис для вызова такси для детей

Сюжет
Дети
Услуги водителей оказывают исключительно женщины.

В Перми появился сервис для вызова такси для детей. Воспользоваться услугой можно через мобильное приложение «Детское такси», скачать его можно в AppStore и RuStore. Как сообщает «Вкурсе.ру», проект был запущен главой детских центров «Продленка для ребенка» Светланой Ожеговой.

По словам Ожеговой, в состав услуг сервиса включено само такси и сопровождение ребенка из дома, школы, секций и т. д. Предоставлены услуги будут на основании трехстороннего договора с родителями детей и исполнителями. Отмечается, что в сервисе работают только женщины.

Сейчас в проекте для пермяков представлены несколько тарифов. Одни предполагают системные поездки по заранее подготовленному расписанию, а другие — разовые поездки.

В дальнейшем сервис планируется запустить в Ижевске и Екатеринбурге.

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#Пермь#Дети#Такси#Тарифы#Женщины#Мобильное приложение#Услуги#Договор
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