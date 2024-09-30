В Перми произошел пожар на заводе «Камтэкс-Химпром»

Сегодня, 30 сентября, в Перми произошел пожар на предприятии АО «Камтэкс-Химпром» на ул. Соликамской. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе предприятия. Как пояснили в организации, в настоящий момент пожар на градирне потушен, причина возгорания выясняется.