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Posted 30 сентября, 10:43

Published 30 сентября, 10:43

Modified 30 сентября, 13:08

Updated 30 сентября, 13:08

30 сентября в Перми произошел пожар на предприятии «Камтэкс-Химпром»

В Перми произошел пожар на заводе «Камтэкс-Химпром»

30 сентября 2024, 10:43
Фото: ЧП Пермь

30 сентября в Перми произошел пожар на предприятии «Камтэкс-Химпром»

Пострадавших в происшествии нет.

Сегодня, 30 сентября, в Перми произошел пожар на предприятии АО «Камтэкс-Химпром» на ул. Соликамской. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе предприятия. Как пояснили в организации, в настоящий момент пожар на градирне потушен, причина возгорания выясняется.

В ГУ МЧС по Пермскому краю Properm.ru, назвали предварительную причину ЧП — короткое замыкание насоса в градирной, сгорели кабели на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. Информация по пожару уточняется.

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