В Перми уже на треть выполнены работы на новом участке городской набережной

Posted 30 сентября, 14:07
Published 30 сентября, 14:07
Modified 30 сентября, 14:09
Updated 30 сентября, 14:09
На 30% выполнено строительство нового участка городской набережной — от ТЦ «Речник» до ООО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщает глава Перми Эдуард Соснин.
Проведены все подготовительные работы по ремонту общественного пространства и подрядчик приступил к обустройству сетей наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода, продолжается строительство многофункционального павильона. Параллельно ведутся работы по берегоукреплению набережной. Они уже выполнены на 80%.
«Ремонт нового участка набережной продолжится и в зимнее время. Будут проводиться работы, которые возможно выполнять при минусовых температурах — подрядчик сосредоточится на бетонировании монолитных подпорных стен», — отметил глава Перми.
Отметим, что благоустройство набережных предполагает их использование в течение всего года. В частности, зимой на набережных планируется заливать ледовый каток, а на набережной в Кировском районе также разместится общественный отапливаемый павильон с раздевалкой, который откроется уже этой осенью. Здесь планируют базироваться центр тестирования ГТО и клуб закаливания и зимнего плавания «Ледокол», который до капитального ремонта уже долгое время располагался в этом месте.
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