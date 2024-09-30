В Перми уже на треть выполнены работы на новом участке городской набережной

Отметим, что благоустройство набережных предполагает их использование в течение всего года. В частности, зимой на набережных планируется заливать ледовый каток, а на набережной в Кировском районе также разместится общественный отапливаемый павильон с раздевалкой, который откроется уже этой осенью. Здесь планируют базироваться центр тестирования ГТО и клуб закаливания и зимнего плавания «Ледокол», который до капитального ремонта уже долгое время располагался в этом месте.