В Пермском крае в сентябре изъято почти сто единиц огнестрельного оружия

Posted 30 сентября, 16:13
Published 30 сентября, 16:13
Modified 30 сентября, 16:15
Updated 30 сентября, 16:15
Из незаконного оборота в конце сентября в Прикамье изъято 99 единиц огнестрельного оружия, 880 патронов различного калибра, 14 204 грамма пороха. В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги регионального оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал».
Сотрудниками уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковыми уполномоченными, госавтоинспекторами проверены свыше 1800 владельцев огнестрельного оружия и около 300 ранее судимых граждан, находящихся на учете в полиции, а также свыше 4 тысяч транспортных средств.
Возбуждено 21 уголовное дело по ст. 222, 222.1, 223, 226 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлено 31 административное правонарушение.
В мае в Чернушке во время посиделок у городского пруда 37-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого и убежал.
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