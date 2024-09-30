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Posted 30 сентября, 16:13

Published 30 сентября, 16:13

Modified 30 сентября, 16:15

Updated 30 сентября, 16:15

В Пермском крае в сентябре изъято 99 единиц огнестрельного оружия

В Пермском крае в сентябре изъято почти сто единиц огнестрельного оружия

30 сентября 2024, 16:13
Фото: 1MI

В Пермском крае в сентябре изъято 99 единиц огнестрельного оружия

Также из нелегального оборота изъяты 880 патронов различного калибра и 14 204 грамма пороха.

Из незаконного оборота в конце сентября в Прикамье изъято 99 единиц огнестрельного оружия, 880 патронов различного калибра, 14 204 грамма пороха. В ГУ МВД России по Пермскому краю подвели итоги регионального оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал».

Сотрудниками уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковыми уполномоченными, госавтоинспекторами проверены свыше 1800 владельцев огнестрельного оружия и около 300 ранее судимых граждан, находящихся на учете в полиции, а также свыше 4 тысяч транспортных средств.

Возбуждено 21 уголовное дело по ст. 222, 222.1, 223, 226 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлено 31 административное правонарушение.

В мае в Чернушке во время посиделок у городского пруда 37-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого и убежал.

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#Пермь#Полиция#Оружие#Огнестрельное оружие#Хранение оружия
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