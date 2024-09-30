В Пермском крае завершился VI Краевой конкурс будущих мам

По итогам интернет-голосования Карина Старкова получила приз зрительских симпатий. Скоро у нее родится третий ребенок — семья ждет появления девочки. «Мы очень творческая семья, с мужем оба педагоги, посвятили себя танцам и детям, — рассказывает Карина. — Очень рады участвовать в этом празднике. Спасибо огромное всем тем, кто за нас проголосовал!».