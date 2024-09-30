В Пермском крае завершился VI Краевой конкурс будущих мам

Posted 30 сентября, 11:46
Published 30 сентября, 11:46
Modified 30 сентября, 11:48
Updated 30 сентября, 11:48
В пермском Доме народного творчества «Губерния» прошел финал VI Краевого конкурса будущих мам. Мероприятие стало одним из ключевых событий празднований Года семьи в Прикамье, в нем участвовали 14 конкурсанток.
Жительницы региона активно готовились к финалу на протяжении двух месяцев: посещали занятия по хореографии, дефиле и актерскому мастерству. В итоге зрители смогли посетить яркий душевный праздник с танцами и семейными творческими этюдами. Участниц пришла поддержать большая команда поддержки — дети, мужья, родители, коллеги и друзья.
Победительницу выбрали по результатам следующих испытаний: самопрезентация (визитная карточка), дефиле в повседневном наряде, семейный творческий номер и дефиле участниц в вечернем платье. Члены жюри присудили каждой будущей маме индивидуальную номинацию:
Как рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития Пермского края, всем участницам торжественно вручили наградные ленты и памятные призы.
По итогам интернет-голосования Карина Старкова получила приз зрительских симпатий. Скоро у нее родится третий ребенок — семья ждет появления девочки. «Мы очень творческая семья, с мужем оба педагоги, посвятили себя танцам и детям, — рассказывает Карина. — Очень рады участвовать в этом празднике. Спасибо огромное всем тем, кто за нас проголосовал!».
В номинации «Самый активный блогер» победу одержала Мария Ратушная, в номинации «Лучшая группа поддержки в зале» победила группа поддержки Анастасии Чумаковой. Специальный приз симпатию жюри достался Руфине Шариповой. Лучшим будущим папой признан Роман Ильиных, супруг Евгении. Он рассказал, что всегда рад поддержать Евгению во всем.
Главный приз краевого конкурса достался Ольге Снегирь. Она выиграла семейную путевку от партнера конкурса — курорта «Усть-Качка». Победительница рассказала, что конкурс подарил ей яркие эмоции и новых подруг.
Павел Фокин, министр труда и социального развития Пермского края:
— Своей активной жизненной позицией участницы конкурса помогают продвигать семейные ценности в нашем обществе и служат достойным примером для молодежи. Цель таких мероприятий — показать, насколько важны сегодня для нас семейные традиции, рассказать молодому поколению о том, как прекрасно материнство. Ну, и естественно, содействовать улучшению демографической ситуации в крае и в России. А все условия для этого мы, безусловно, создадим.
Краевой конкурс будущих мам направлен на формирование и поддержку позитивного образа материнства и отвечает целям федеральной программы «Десятилетие детства», объявленной в России с 2018 года, а также задачам нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторы конкурса — министерство труда и социального развития и министерство здравоохранения Пермского края.
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