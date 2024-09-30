В пермской спортивной школе незаконно уволили тренера

Posted 30 сентября, 11:21
Published 30 сентября, 11:21
Modified 30 сентября, 13:01
Updated 30 сентября, 13:01
В Перми в «Спортивной школе олимпийского резерва» незаконно уволили тренера. Мужчина потребовал признать нелегитимным приказ об его увольнении, восстановить его на работе, признать незаконным взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула, а также взыскать компенсацию морального вреда размере 500 тыс. рублей. Информация об этом появилась в телеграм-канале Пермского краевого суда.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что тренер получил дисциплинарное взыскание в форме предупреждения за пропуск работы в определенные даты и время. Позднее, по причине многократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин, он был уволен. Тренер счел указанные приказы и постановления незаконными и настаивал на их аннулировании.
Отмечается, что школа не смогла предоставить убедительные доказательства неправомерных действий тренера по неисполнению своих трудовых обязанностей. Суд пришел к выводу о незаконности приказов о наложении дисциплинарных взысканий, таких как замечание и увольнение тренера.
Суд постановил восстановить тренера на прежней должности, а работодателя обязать выплатить компенсацию в размере 507,6 тысяч рублей за время, в течение которого тренер был вынужден отсутствовать на работе, а также компенсацию за моральный вред в размере 20 тысяч рублей.
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