В пермской спортивной школе незаконно уволили тренера

В ходе судебного разбирательства было установлено, что тренер получил дисциплинарное взыскание в форме предупреждения за пропуск работы в определенные даты и время. Позднее, по причине многократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин, он был уволен. Тренер счел указанные приказы и постановления незаконными и настаивал на их аннулировании.