В Прикамье мужчину признали виновным в убийстве своего брата

Posted 30 сентября, 03:00
Published 30 сентября, 03:00
Modified 30 сентября, 08:31
Updated 30 сентября, 08:31
Житель Горнозаводска признан виновным в убийстве брата, об этом рассказали Properm.ru в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
Как сообщило ведомство, собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Выяснилось, что одним январским вечером 2024 года между обвиняемым и его старшим братом произошел конфликт. Мужчина нанес последнему удары руками и ногами по телу. Потерпевший скончался на месте. Инцидент произошел в квартире брата виновника убийства. Отмечается, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Суд приговорил пермяка к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.
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