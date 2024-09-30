В Прикамье мужчину признали виновным в убийстве своего брата

Выяснилось, что одним январским вечером 2024 года между обвиняемым и его старшим братом произошел конфликт. Мужчина нанес последнему удары руками и ногами по телу. Потерпевший скончался на месте. Инцидент произошел в квартире брата виновника убийства. Отмечается, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.