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Posted 30 сентября, 03:00

Published 30 сентября, 03:00

Modified 30 сентября, 08:31

Updated 30 сентября, 08:31

Жителя Горнозаводска признали виновным в убийстве своего брата

В Прикамье мужчину признали виновным в убийстве своего брата

30 сентября 2024, 03:00

Жителя Горнозаводска признали виновным в убийстве своего брата

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы.

Житель Горнозаводска признан виновным в убийстве брата, об этом рассказали Properm.ru в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Как сообщило ведомство, собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Выяснилось, что одним январским вечером 2024 года между обвиняемым и его старшим братом произошел конфликт. Мужчина нанес последнему удары руками и ногами по телу. Потерпевший скончался на месте. Инцидент произошел в квартире брата виновника убийства. Отмечается, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил пермяка к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.

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#Суд#Пермский край#Убийство#Конфликт#Преступления#Прикамье#Алкогольное опьянение#Исправительная колония#Строгий режим
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