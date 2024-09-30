В Прикамье пройдет II Всероссийский круизный форум

Posted 30 сентября, 12:28
Published 30 сентября, 12:28
Modified 30 сентября, 12:30
Updated 30 сентября, 12:30
В Пермском крае пройдет II Всероссийский круизный форум. Регион примет масштабное событие со 2 по 4 октября, сообщают организаторы.
Регистрация участников форума продолжится до 1 октября. Форум является ведущей отраслевой деловой конференцией, собирающей вместе лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта. Мероприятие является регулярной коммуникационной площадкой, объединяющей федеральную отраслевую повестку и передовые региональные практики.
В программе форума доклады и дискуссии на актуальные темы, формирующие пульс отрасли:
II Всероссийский круизный форум является ведущей отраслевой деловой конференцией, собирающей вместе лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта. Мероприятие является регулярной коммуникационной площадкой, объединяющей федеральную отраслевую повестку и передовые региональные практики. Форум соберет на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей круизных операторов, туристических агентств, судостроительных компаний, образовательных организаций, поставщиков услуг, СМИ.
По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, курирующего блок информационного развития и туризма, Прикамье — признанный центр отраслевых компетенций и коммуникаций, обеспечивающий эффективное взаимодействие государства и бизнеса на федеральном и региональном уровне.
«Первый Всероссийский круизный форум, который прошел в Перми в 2022 году, стал площадкой общения профессионального сообщества как между собой, так и с представителями федеральных властей. Мы видим результаты работы прошлого форума в поддержке производителей судов, во взаимодействии регионов в части круизного туризма, в росте туристического потока. Туристы, со своей стороны, видят результаты нашей общей работы в увеличении направлений круизного туризма, развитии причальной инфраструктуры в городах региона — все это гарант того, что этот вид туризма продолжит набирать популярность и в следующем году. О том, как круизный форум повлиял на внутренний туризм, о модернизации транспорта и инфраструктуры, мы поговорим с коллегами на II Всероссийском круизном форуме», — отметил вице-премьер.
Организатором форума стал Центр развития туризма Пермского края.
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