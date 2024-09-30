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Posted 30 сентября, 12:28

Published 30 сентября, 12:28

Modified 30 сентября, 12:30

Updated 30 сентября, 12:30

В Прикамье пройдет II Всероссийский круизный форум

В Прикамье пройдет II Всероссийский круизный форум

30 сентября 2024, 12:28
Фото: организаторы форума
Сюжет
Туризм
Регистрация на форум продолжится до 1 октября.

В Пермском крае пройдет II Всероссийский круизный форум. Регион примет масштабное событие со 2 по 4 октября, сообщают организаторы.

Регистрация участников форума продолжится до 1 октября. Форум является ведущей отраслевой деловой конференцией, собирающей вместе лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта. Мероприятие является регулярной коммуникационной площадкой, объединяющей федеральную отраслевую повестку и передовые региональные практики.

В программе форума доклады и дискуссии на актуальные темы, формирующие пульс отрасли:

  • Речные круизы как драйвер развития внутреннего туризма.
  • Модернизация круизного флота и современное судостроение.
  • Инфраструктура речного туризма и комплексное развитие прибрежных территорий.
  • Большая роль малых рек и городов.
  • Синергия идей и практик регионов.

II Всероссийский круизный форум является ведущей отраслевой деловой конференцией, собирающей вместе лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта. Мероприятие является регулярной коммуникационной площадкой, объединяющей федеральную отраслевую повестку и передовые региональные практики. Форум соберет на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей круизных операторов, туристических агентств, судостроительных компаний, образовательных организаций, поставщиков услуг, СМИ.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, курирующего блок информационного развития и туризма, Прикамье — признанный центр отраслевых компетенций и коммуникаций, обеспечивающий эффективное взаимодействие государства и бизнеса на федеральном и региональном уровне.

«Первый Всероссийский круизный форум, который прошел в Перми в 2022 году, стал площадкой общения профессионального сообщества как между собой, так и с представителями федеральных властей. Мы видим результаты работы прошлого форума в поддержке производителей судов, во взаимодействии регионов в части круизного туризма, в росте туристического потока. Туристы, со своей стороны, видят результаты нашей общей работы в увеличении направлений круизного туризма, развитии причальной инфраструктуры в городах региона — все это гарант того, что этот вид туризма продолжит набирать популярность и в следующем году. О том, как круизный форум повлиял на внутренний туризм, о модернизации транспорта и инфраструктуры, мы поговорим с коллегами на II Всероссийском круизном форуме», — отметил вице-премьер.

Организатором форума стал Центр развития туризма Пермского края.

#Туризм#Транспорт#Внутренний туризм#Региональный туризм#Развитие туризма
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