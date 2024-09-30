В Прикамье пройдет II Всероссийский круизный форум

«Первый Всероссийский круизный форум, который прошел в Перми в 2022 году, стал площадкой общения профессионального сообщества как между собой, так и с представителями федеральных властей. Мы видим результаты работы прошлого форума в поддержке производителей судов, во взаимодействии регионов в части круизного туризма, в росте туристического потока. Туристы, со своей стороны, видят результаты нашей общей работы в увеличении направлений круизного туризма, развитии причальной инфраструктуры в городах региона — все это гарант того, что этот вид туризма продолжит набирать популярность и в следующем году. О том, как круизный форум повлиял на внутренний туризм, о модернизации транспорта и инфраструктуры, мы поговорим с коллегами на II Всероссийском круизном форуме», — отметил вице-премьер.