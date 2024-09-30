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Posted 30 сентября, 12:57

Published 30 сентября, 12:57

Modified 30 сентября, 12:59

Updated 30 сентября, 12:59

Жители Прикамья могут сделать прививку от гриппа в шести пунктах вакцинации

Жители Прикамья могут сделать прививку от гриппа в шести пунктах вакцинации. Адреса

30 сентября 2024, 12:57
Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

Жители Прикамья могут сделать прививку от гриппа в шести пунктах вакцинации

Сюжет
Вакцинация
С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Вакцинация от гриппа в мобильных пунктах Пермского края продолжается. За две недели работы пунктов прививки сделали уже 947 жителей региона. Специалисты рекомендуют пройти иммунизацию лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья, на этой неделе в регионе будут работать шесть мобильных пункта вакцинации:

Пермь

  • ТРК «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114, первый этаж):
    4 и 5 октября с 12:00 до 15:00, в наличии вакцина от гриппа, пневмококка и гепатита В.
  • Центральный парк развлечений имени Максима Горького (рядом с ротондой):
    3 и 4 октября с 16:00 до 19:00, в наличии вакцина от гриппа.

Очер

  • ТЦ «Караван» (ул. Ленина, 46):
    4 октября с 10:00 до 14:00, в наличии вакцина от гриппа.

Красновишерский городской округ

  • поселок Нефтяники (ул. Мира, 8, в здании клуба):
    1 октября с 11:00 до 12:00.
  • Красновишерск, Дом культуры (ул. Дзержинского, 28, бывшее здание школы №3)
    1 октября с 12:30 до 15:00.
  • Красновишерск, ТЦ «Крепар» (ул. Дзержинского, 5, кабинет №501, пятый этаж)
    3 октября с 11:00 до 13:00.

В наличии вакцина от гриппа и пневмококковой инфекции. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет, для этого нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией врач проводит осмотр.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Вакцинация#Минздрав Прикамья
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