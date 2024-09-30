Жители Прикамья могут сделать прививку от гриппа в шести пунктах вакцинации. Адреса

Posted 30 сентября, 12:57
Published 30 сентября, 12:57
Modified 30 сентября, 12:59
Updated 30 сентября, 12:59
Вакцинация от гриппа в мобильных пунктах Пермского края продолжается. За две недели работы пунктов прививки сделали уже 947 жителей региона. Специалисты рекомендуют пройти иммунизацию лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания.
Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья, на этой неделе в регионе будут работать шесть мобильных пункта вакцинации:
В наличии вакцина от гриппа и пневмококковой инфекции. Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет, для этого нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией врач проводит осмотр.
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