Бойцу СВО в Прикамье отказали в получении инвалидности после тяжелого ранения

«Мужчина перенес несколько сложных операций, однако при первичном обращении по месту жительства в Бюро медико-социальной экспертизы ему было отказано в установлении группы инвалидности», — сообщает Сапко. Только после запроса уполномоченного по правам человека в ведомство решение было пересмотрено.