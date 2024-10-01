Бойцу СВО в Прикамье отказали в получении инвалидности после тяжелого ранения

Posted 1 октября, 04:50
Published 1 октября, 04:50
Modified 1 октября, 04:52
Updated 1 октября, 04:52
Участнику СВО из Кудымкара отказали в получении группы инвалидности после тяжелого ранения. Об этом рассказал на своей официальной странице во ВКонтакте уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
«Мужчина перенес несколько сложных операций, однако при первичном обращении по месту жительства в Бюро медико-социальной экспертизы ему было отказано в установлении группы инвалидности», — сообщает Сапко. Только после запроса уполномоченного по правам человека в ведомство решение было пересмотрено.
Заявителю установили группу инвалидности с причиной «военная травма» с даты первоначального обращения в бюро, а также разработали индивидуальную программу реабилитации. Кроме того, отметил Сапко, бойцу спецоперации оказали помощь в получении документов для назначения страховых выплат.
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