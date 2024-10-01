Чиновники не разрешат пермякам открывать двери в автобусах

Posted 1 октября, 08:52
Published 1 октября, 08:52
Modified 1 октября, 08:54
Updated 1 октября, 08:54
Чиновники Перми решили, что пассажиры автобусов могут обойтись без кнопок адресного открытия дверей. Это требование не включили в новые контракты с перевозчиками.
Сотрудники городского дептранса встретились с перевозчиками и производителями автобусов для обсуждения условий контрактов. Производители рассказали, что массовая поставка автобусов с опцией адресного открытия дверей невозможна. В итоге чиновники исключили это требование из обязательных условий контрактов, сообщает URA.RU со ссылкой на депртанс. При этом запрета на приобретение и использование такой техники для перевозчиков нет — перевозчики могут устанавливать кнопки адресного открытия дверей по своему усмотрению.
Функция адресного открытия дверей в данный момент работает в трамваях и электробусах Перми. Пассажир наживает специальную кнопку, и дверь открывается. Это позволяет поддерживать комфортный микроклимат в салоне.
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