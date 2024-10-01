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Posted 1 октября, 08:52

Published 1 октября, 08:52

Modified 1 октября, 08:54

Updated 1 октября, 08:54

Власти Перми отказались от адресного открытия дверей в автобусах

Чиновники не разрешат пермякам открывать двери в автобусах

1 октября 2024, 08:52
Фото: properm.ru

Власти Перми отказались от адресного открытия дверей в автобусах

Однако перевозчики могут по своему усмотрению устанавливать кнопки.

Чиновники Перми решили, что пассажиры автобусов могут обойтись без кнопок адресного открытия дверей. Это требование не включили в новые контракты с перевозчиками.

Сотрудники городского дептранса встретились с перевозчиками и производителями автобусов для обсуждения условий контрактов. Производители рассказали, что массовая поставка автобусов с опцией адресного открытия дверей невозможна. В итоге чиновники исключили это требование из обязательных условий контрактов, сообщает URA.RU со ссылкой на депртанс. При этом запрета на приобретение и использование такой техники для перевозчиков нет — перевозчики могут устанавливать кнопки адресного открытия дверей по своему усмотрению.

Функция адресного открытия дверей в данный момент работает в трамваях и электробусах Перми. Пассажир наживает специальную кнопку, и дверь открывается. Это позволяет поддерживать комфортный микроклимат в салоне.

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#Пермь#Трамвай#Автобус#Перевозчики#Общественный транспорт
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