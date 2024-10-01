Чиновники не разрешат пермякам открывать двери в автобусах

Сотрудники городского дептранса встретились с перевозчиками и производителями автобусов для обсуждения условий контрактов. Производители рассказали, что массовая поставка автобусов с опцией адресного открытия дверей невозможна. В итоге чиновники исключили это требование из обязательных условий контрактов, сообщает URA.RU со ссылкой на депртанс. При этом запрета на приобретение и использование такой техники для перевозчиков нет — перевозчики могут устанавливать кнопки адресного открытия дверей по своему усмотрению.