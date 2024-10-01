Чиновницу пермской мэрии оставили в СИЗО

Posted 1 октября, 07:21
Published 1 октября, 07:21
Modified 1 октября, 12:25
Updated 1 октября, 12:25
Сегодня, 1 октября, судья Дзержинского суда Оксана Бабанина отказала защите начальницы УКС Перми Ирине Чирковой в домашнем аресте. Как передает журналист Properm.ru, она останется в СИЗО до 7 декабря.
Ранее следствие СКР предъявило начальнице УКС Перми обвинение в получении взятки в 5,5 млн рублей от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова. Чиновница изначально не отрицала, что брала в 2022 году деньги у подрядчика, но называет их не взяткой. Сам Миков также был оставлен в СИЗО до 8 декабря.
Строительно-монтажный «Трест №6» в 2022 году был победителем конкурса по реконструкции пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» общей сложностью на 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений.
Например, сроки сдачи манежа «Спартак» неоднократно сдвигались. На конкурс по его реконструкции в 2021 году заявилась только одна компания — ООО «Строительно-монтажный трест №6», она же и стала победителем. Подрядчик согласился выполнить работы по начальной цене контракта — 485,4 млн рублей.
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