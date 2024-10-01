Чиновницу пермской мэрии оставили в СИЗО

Ранее следствие СКР предъявило начальнице УКС Перми обвинение в получении взятки в 5,5 млн рублей от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова. Чиновница изначально не отрицала, что брала в 2022 году деньги у подрядчика, но называет их не взяткой. Сам Миков также был оставлен в СИЗО до 8 декабря.