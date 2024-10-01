Этой ночью в Прикамье дотла сгорели два дома

В ГУ МЧС по Пермскому краю Properm.ru сообщили, что пожар произошел в ул. Подлесная в деревне Подгородище. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы 1 октября в 00:38. На место вызова прибыли шесть единиц пожарной техники и 16 спасателей. Выяснилось, что дом и надворные строения полностью в огне, горит крыша соседнего дома.