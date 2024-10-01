Этой ночью в Прикамье дотла сгорели два дома

Posted 1 октября, 08:03
Published 1 октября, 08:03
Modified 1 октября, 08:37
Updated 1 октября, 08:37
Сегодня, ночью 1 октября, в Пермском крае дотла сгорели два дома. Инцидент произошел в деревне Подгородище Осинского округа, сообщил читатель Properm.ru. По словам местных, спасатели добирались до места вызова около часа. Кроме того, деревне нет ни пожарного гидранта, ни пожарного водоёма.
В ГУ МЧС по Пермскому краю Properm.ru сообщили, что пожар произошел в ул. Подлесная в деревне Подгородище. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы 1 октября в 00:38. На место вызова прибыли шесть единиц пожарной техники и 16 спасателей. Выяснилось, что дом и надворные строения полностью в огне, горит крыша соседнего дома.
Трое человек самостоятельно эвакуировались.Площадь пожара составила 302 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Локализовано возгорание в 02:00, ликвидировано — в 03:00. Причина пожара устанавливается.
UPD: Также в ведомстве пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 00:38, а прибыли на место спасатели в 00:44. В 100 м от деревни имеется пруд, пожарную автоцистерну установили на водоисточник для бесперебойной подачи воды.
Согласно 123-ФЗ в населённых пунктах свыше 50 проживающих человек должен быть источник наружного противопожарного водоснабжения, по последней переписи 2010 г. проживало 59 человек, по реестру администрации проживает менее 50 человек, так что противопожарное водоснабжение можно не предусматривать, — подчеркнули в министерстве.
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