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Posted 1 октября, 04:46

Published 1 октября, 04:46

Modified 1 октября, 04:47

Updated 1 октября, 04:47

Пермский ХК «Молот» обыграл ХК «Ростов» со счетом 4:1

ХК «Молот» побеждает во втором матче домашней серии

1 октября 2024, 04:46
Фото: ВХЛ

Пермский ХК «Молот» обыграл ХК «Ростов» со счетом 4:1

Счёт встречи 4:1 в пользу «молотобойцев»

ХК «Молот» побеждает гостей из «Ростова» во втором матче домашней серии игр. Счет встречи 4:1.

Гости открыли счет в первом периоде. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Бойчук сравнял счет, а в третьем периоде Руслан Галимзянов, Максим Кицын и Павел Щербаков установили окончательный итог встречи — 4:1.

Главный тренер «Молота» Юрий Панов:

— У нас каждая игра непросто складывается. Ребята — молодцы, проявляют характер. Хотелось бы не доводить до такого с первых минут. Но, как складывается, так складывается. Никто не отлынивает, все стараются, все бьются, выполняют то, что от них нужно.

Нас вратарь держал в игре, подчищал какие-то огрехи, уверенно сыграл и это ребятам дало шанс. Мы забили свои голы, хороший второй гол забили — нужный. Хорошо отработали в большинстве.

Следующий матч «Молот» проведет 2 октября и встретится на своем льду с ХК «Тамбов». Начало матча в 19:00.

В субботу, 28 сентября, ХК «Молот» в первом матче домашней серии на своем льду обыграл воронежский «Буран».

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#Спорт#Пермь#Хоккей
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