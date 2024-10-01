ХК «Молот» побеждает во втором матче домашней серии

Posted 1 октября, 04:46
Published 1 октября, 04:46
Modified 1 октября, 04:47
Updated 1 октября, 04:47
ХК «Молот» побеждает гостей из «Ростова» во втором матче домашней серии игр. Счет встречи 4:1.
Гости открыли счет в первом периоде. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Бойчук сравнял счет, а в третьем периоде Руслан Галимзянов, Максим Кицын и Павел Щербаков установили окончательный итог встречи — 4:1.
Главный тренер «Молота» Юрий Панов:
— У нас каждая игра непросто складывается. Ребята — молодцы, проявляют характер. Хотелось бы не доводить до такого с первых минут. Но, как складывается, так складывается. Никто не отлынивает, все стараются, все бьются, выполняют то, что от них нужно.
Нас вратарь держал в игре, подчищал какие-то огрехи, уверенно сыграл и это ребятам дало шанс. Мы забили свои голы, хороший второй гол забили — нужный. Хорошо отработали в большинстве.
Следующий матч «Молот» проведет 2 октября и встретится на своем льду с ХК «Тамбов». Начало матча в 19:00.
В субботу, 28 сентября, ХК «Молот» в первом матче домашней серии на своем льду обыграл воронежский «Буран».
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