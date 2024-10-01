Иммунолог: при постоянном недосыпе возрастает риск заболеть гриппом осенью

Как сообщает www.ridus.ru, эксперт советует читателям в первую очередь позаботиться о продолжительности и качестве сна. Сейчас, когда световой день начинает сокращаться, людям будет полезно перестроиться под такой режим. Ярцева рекомендует проявлять активность в светлое время суток. Также она призывает бороться с храпом, мешающим спать, если есть такая проблема. А при повышенной тревожности важно начать прием успокаивающих препаратов. Кроме того, стоит не забывать, что засыпается лучше в проветренном помещении, на удобной кровати с удобными одеялами и подушками.