Иммунолог: при постоянном недосыпе возрастает риск заболеть гриппом осенью

Posted 1 октября, 14:35
Published 1 октября, 14:35
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Как сообщает www.ridus.ru, эксперт советует читателям в первую очередь позаботиться о продолжительности и качестве сна. Сейчас, когда световой день начинает сокращаться, людям будет полезно перестроиться под такой режим. Ярцева рекомендует проявлять активность в светлое время суток. Также она призывает бороться с храпом, мешающим спать, если есть такая проблема. А при повышенной тревожности важно начать прием успокаивающих препаратов. Кроме того, стоит не забывать, что засыпается лучше в проветренном помещении, на удобной кровати с удобными одеялами и подушками.
Большое значение в формировании стойкого иммунитета имеют прогулки на свежем воздухе, спорт и здоровое питание.
Собеседница издания предлагает в осеннюю пору укрепить организм приемом витамина D, магния, витаминов группы B, но не в качестве панацеи, а в качестве дополнения к здоровому образу жизни. Главное — избавиться от регулярного недосыпа, нормализовать приемы пищи, сделать рацион разнообразным, а уровень стресса — низким. Для снятия стресса иммунолог призывает граждан больше гулять, совмещая активности на свежем воздухе с регулярными тренировками. А недосып и хронический стресс способны спровоцировать различные вирусные заболевания с приходом осени.
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