Из рабства в Тульской области освобождены два пермяка

Posted 1 октября, 14:29
Published 1 октября, 14:29
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
На днях в Тульской области произошло одно из самых массовых освобождений людей из трудового рабства. Мужчины и женщины под различным предлогом попали в посёлок Ровно, Белёвского района, где цыгане принуждали их к сбору яблок. Среди освобождённых — два пермяка, сообщает «АиФ».
Например, Анатолию предложили перегрузить дыни за 3000 ₽, а Александру — картошку за 2000 рублей. В итоге всех будущих работников садов привезли в Тульскую область, где объяснили правила пребывания, после чего заставили написать расписки о том, что они согласны со всем происходящим. Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать — возвращали. Весь день постояльцы этого места под пристальным контролем собирали яблоки, а вечером за хорошую работу им наливали спирт, что для некоторых оказалось достаточным, чтобы остаться.
За помощью к общественникам из движения, которое боретьс с современным рабством «Альтернатива» обратились близкие Александра. Ему удалось спрятать собственный телефон в носке и позже сообщить, что он попал в беду. На месте ещё девять человек попросили о помощи. К настоящему времени почти всем из них мы уже помогли вернуться домой, чему, конечно, очень рады! «Но хоть заявление по данному факту и написано, сотрудники полиции разводят руками — объясняют, что территория открытая, а своими расписками постояльцы якобы подтверждают добровольное нахождение там», — отмечают в «Альтернативе».
Весной стало известно, что в Перми не могут найти помещение для нового здания Центра социальной адаптации. По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, рассмотрено 36 объектов, а также ряд земельных участков для строительства, но все они не подходят для размещения приюта по различным причинам.
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