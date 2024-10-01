Из рабства в Тульской области освобождены два пермяка

Например, Анатолию предложили перегрузить дыни за 3000 ₽, а Александру — картошку за 2000 рублей. В итоге всех будущих работников садов привезли в Тульскую область, где объяснили правила пребывания, после чего заставили написать расписки о том, что они согласны со всем происходящим. Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать — возвращали. Весь день постояльцы этого места под пристальным контролем собирали яблоки, а вечером за хорошую работу им наливали спирт, что для некоторых оказалось достаточным, чтобы остаться.