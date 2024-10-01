К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты

Posted 1 октября, 12:23
Published 1 октября, 12:23
Modified 1 октября, 12:25
Updated 1 октября, 12:25
С начала сентября 2022 года ключевая ставка в России продолжает увеличиваться. За последние два года она выросла более чем в 2,5 раза, с 7,5% до 19%. Эксперты рекомендуют готовиться к тому, что к концу года ставка может достигнуть 20%. Есть вероятность, что Центральный банк объявит об этом на следующем заседании 25 октября, сообщили «Новые известия».
По словам управляющего директора инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, рынок уже готов к повышению до 20%, потенциально заложив этот уровень в стоимость ценных бумаг.
После последнего увеличения ключевой ставки до 19%, Центральный банк достиг своей цели и произошло замедление инфляции, сообщил главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин.
При этом небольшое замедление инфляции, видимо, не послужит основанием для снижения ключевой ставки, считает Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований.
«Сейчас, видимо, более важными индикаторами для ЦБ являются темпы кредитования, как потребительского, так и корпоративного, которые пока не сократились в желаемой для ЦБ степени», — сказал Зверский.
Другие проблемы, такие как дефицит бюджета и непредсказуемая инфляция, которая пока не стремится подняться до уровня в 4%, поднимают серьезные вызовы. И Центральный банк, вероятно, не собирается отступать, пока инфляция не достигнет цели.
Согласно официальной статистике, уровень заработной платы у россиян увеличивается быстрее, чем производительность труда. Уровень безработицы сведен к минимуму, что заставляет работодателей активно конкурировать за каждого работника. Люди начали получать более высокий доход, однако это не обязательно отразилось на качестве их работы.
Как сообщил журналистам «Новых известий» Копейкин, несмотря на рост минимального размера оплаты труда с января 2025 года, доходы в следующем году будут расти заметно медленнее, чем в этом.
Регулятор настаивает на необходимости экономии и накоплений, однако ситуация на рынке осложняет выполнение этого совета. Многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда либо у них нет свободных средств для откладывания, либо это не имеет смысла в текущей обстановке.
Исследование, проведенное в мае порталом «Работы.ру», показало, что большинство граждан склонны откладывать деньги на краткосрочные цели, такие как путешествия, ремонт или медицинские процедуры. Тем времям, лишь у небольшой части опрошенных, всего 31%, присутствует долгосрочная цель — покупка жилья. Однако, средняя зарплата жителя России позволяет собрать первоначальный взнос за 5-8 лет, как указали ранее издание «Новые Известия».
Сложности возникают для тех, кто рассматривал вариант ипотеки — сейчас это становится задачей практически невыполнимой. Заинтересоваться кредитом ныне означает заключить себя в плен на долгие годы под ставками, превышающими 25% годовых.
Для многих, кто не успел воспользоваться льготами по ипотеке, собственное жилье становится недостижимой мечтой. Получить кредит уже не представляется возможным, поэтому ограничивать себя в расходах и откладывать на первоначальный взнос теряет смысл.
Негласная инфляция, которую отмечают многие россияне, превышает официальные 9%. Если год назад можно было откладывать с зарплаты 5-7 тысяч рублей, в 2024 году новые цены и увеличения практически аннулировали возможность накоплений. Арендаторам жилья нечего откладывать, учитывая постоянный рост цен на аренду, который поглощает любые попытки сэкономить.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]