К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты

С начала сентября 2022 года ключевая ставка в России продолжает увеличиваться. За последние два года она выросла более чем в 2,5 раза, с 7,5% до 19%. Эксперты рекомендуют готовиться к тому, что к концу года ставка может достигнуть 20%. Есть вероятность, что Центральный банк объявит об этом на следующем заседании 25 октября, сообщили «Новые известия».