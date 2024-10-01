Каждый пятый пенсионер в Прикамье получает пенсию почтой

Posted 1 октября, 05:57
Published 1 октября, 05:57
Modified 1 октября, 06:02
Updated 1 октября, 06:02
Каждый пятый пенсионер в Пермском крае (более 160 тыс. человек) получает пенсию и пособия Почтой России. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе почтового оператора.
В течение первого месяца осени почтальоны доставили пермякам свыше 200 тыс. платёжных поручений с выплатами. С начала года жители региона получили почтой порядка 2 млн пенсионных и социальных выплат наличными.
Получить пенсию и иные жалования не выходя из своего дома могут все жители Пермского края. В некоторых случаях сотрудники почты по договоренности с получателем доставляют выплаты заранее в назначенное время. Отмечается, что госпитализированные пожилые люди имеют возможность бесплатно оформить доверенность на получение выплат через медучреждение.
Если пожилого человека дома нет, то почтальон приходит к нему трижды до окончания выплатного периода каждого месяца.
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