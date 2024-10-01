Каждый пятый пенсионер в Прикамье получает пенсию почтой

Получить пенсию и иные жалования не выходя из своего дома могут все жители Пермского края. В некоторых случаях сотрудники почты по договоренности с получателем доставляют выплаты заранее в назначенное время. Отмечается, что госпитализированные пожилые люди имеют возможность бесплатно оформить доверенность на получение выплат через медучреждение.