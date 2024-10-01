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Posted 1 октября, 05:57

Published 1 октября, 05:57

Modified 1 октября, 06:02

Updated 1 октября, 06:02

Каждый пятый пенсионер в Пермском крае получает пенсию Почтой России

Каждый пятый пенсионер в Прикамье получает пенсию почтой

1 октября 2024, 05:57
Фото: ideogram.ai

Каждый пятый пенсионер в Пермском крае получает пенсию Почтой России

Сюжет
Пенсии
За сентябрь почтальоны доставили пермякам более 200 тыс. платёжных поручений с выплатами.

Каждый пятый пенсионер в Пермском крае (более 160 тыс. человек) получает пенсию и пособия Почтой России. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе почтового оператора.

В течение первого месяца осени почтальоны доставили пермякам свыше 200 тыс. платёжных поручений с выплатами. С начала года жители региона получили почтой порядка 2 млн пенсионных и социальных выплат наличными.

Получить пенсию и иные жалования не выходя из своего дома могут все жители Пермского края. В некоторых случаях сотрудники почты по договоренности с получателем доставляют выплаты заранее в назначенное время. Отмечается, что госпитализированные пожилые люди имеют возможность бесплатно оформить доверенность на получение выплат через медучреждение.

Если пожилого человека дома нет, то почтальон приходит к нему трижды до окончания выплатного периода каждого месяца.

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#Здоровье#Пенсионеры#Пенсии#Госпитализация#Прикамье#Социальные выплаты#Почтальоны#Медицинские приборы#Доверенность#Социальный фонд
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