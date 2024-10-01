На шоссе Космонавтов в Перми вчера насмерть сбита женщина

По данным службы, около 22:00 по шоссе Космонавтов со стороны Гамовского тракта в направлении Западного обхода двигался автомобиль Opel Astra под управлением 30-летнего мужчины. В районе дома 413а Opel допустил наезд на пешехода-женщину. Она переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате происшествия гражданка получила смертельные травмы.