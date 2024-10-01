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Posted 1 октября, 05:02

Published 1 октября, 05:02

Modified 1 октября, 05:04

Updated 1 октября, 05:04

В ДТП в Перми 30 сентября погибла женщина

На шоссе Космонавтов в Перми вчера насмерть сбита женщина

1 октября 2024, 05:02
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В ДТП в Перми 30 сентября погибла женщина

Сюжет
Дтп
Она перебегала дорогу в неустановленном месте

В Перми при переходе дороги в неустановленном месте 30 сентября погибла женщина. Об этом сообщают в краевой Госавтоинспекции.

По данным службы, около 22:00 по шоссе Космонавтов со стороны Гамовского тракта в направлении Западного обхода двигался автомобиль Opel Astra под управлением 30-летнего мужчины. В районе дома 413а Opel допустил наезд на пешехода-женщину. Она переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате происшествия гражданка получила смертельные травмы.

По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

27 сентября в село Елово произошло смертельное ДТП, в котором погиб 77-летний мужчина.

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