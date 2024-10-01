На жилье детям-сиротам в Прикамье за три года выделят 6,4 миллиарда рублей

Posted 1 октября, 12:13
Published 1 октября, 12:13
Modified 1 октября, 12:16
Updated 1 октября, 12:16
На социально значимые меры поддержки жителей Пермского края за три года будет направлено более 195 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время представления бюджета региона на 2025–2027 гг. От отметил, что на выполнение социальных обязательств будет направлено порядка 70% всех расходов казны.
Уже со следующего года начнутся выплаты в размере более 134 тыс. рублей при рождении ребенка в семье участника СВО. Для молодых мам, которые обучаются в вузе, введут региональный студенческий капитал — единовременная выплата также составит более 134 тыс. рублей.
С 10 до 15% в 2024 году увеличился размер выплаты по региональной программе «Молодая семья». Если в семье в течение двух лет родится ребенок, то эта сумма удвоится. С 2025 года, если в этой семье в течение трех лет родится еще один ребенок, то будет выплачено в размере 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья.
Продолжаются в регионе и крупные стройки: строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов в Камской долине, в 2025 году планируют начать реконструкцию геронтопсихиатрического центра в Кудымкаре на 100 мест, стартовало проектирование Центра для проживания ветеранов и инвалидов СВО на 100 мест в Перми.
Почти 1 млрд рублей пойдет на модернизацию объектов социальной сферы. В том числе, ремонт домов-интернатов для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров и центров социального обслуживания.
Отдельное глава региона выделил проблему детей-сирот. На жилье для них в ближайшие три года будет выделено порядка 6,4 млрд рублей. Суммы, по прогнозам, должно хватить на 1,5 тыс. человек.
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