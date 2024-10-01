На жилье детям-сиротам в Прикамье за три года выделят 6,4 миллиарда рублей

Уже со следующего года начнутся выплаты в размере более 134 тыс. рублей при рождении ребенка в семье участника СВО. Для молодых мам, которые обучаются в вузе, введут региональный студенческий капитал — единовременная выплата также составит более 134 тыс. рублей.



С 10 до 15% в 2024 году увеличился размер выплаты по региональной программе «Молодая семья». Если в семье в течение двух лет родится ребенок, то эта сумма удвоится. С 2025 года, если в этой семье в течение трех лет родится еще один ребенок, то будет выплачено в размере 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья.



Продолжаются в регионе и крупные стройки: строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов в Камской долине, в 2025 году планируют начать реконструкцию геронтопсихиатрического центра в Кудымкаре на 100 мест, стартовало проектирование Центра для проживания ветеранов и инвалидов СВО на 100 мест в Перми.



Почти 1 млрд рублей пойдет на модернизацию объектов социальной сферы. В том числе, ремонт домов-интернатов для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров и центров социального обслуживания.



Отдельное глава региона выделил проблему детей-сирот. На жилье для них в ближайшие три года будет выделено порядка 6,4 млрд рублей. Суммы, по прогнозам, должно хватить на 1,5 тыс. человек.





