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Posted 1 октября, 07:08

Published 1 октября, 07:08

Modified 1 октября, 09:48

Updated 1 октября, 09:48

Бывший вице-губернатор Прикамья Белых хочет создать женский баскетбольный клуб

Никита Белых хочет создать женский баскетбольный клуб

1 октября 2024, 07:08
Фото: Никита Белых / Vk

Бывший вице-губернатор Прикамья Белых хочет создать женский баскетбольный клуб

Сейчас экс-политик занимается организацией молодежного баскетбольного турнира.

Бывший глава Кировской области и экс-вице-губернатор Пермского края Никита Белых намерен создать женский баскетбольный клуб. Проект находится на стадии разработки, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Сейчас Белых занимается организацией молодежного баскетбольного турнира, который должен пройти в Перми в середине ноября. Один из сыновей экс-политика занимается этим видом спорта, кроме того мама бывшего губернатора Зинаида Белых первой из пермских спортсменок получила звание мастера спорта СССР по баскетболу.

Никита Белых оказывает спортивному мероприятию финансовую и организаторскую помощь. В турнире будут участвовать 16 команд из школ и вузов региона, в одной из которых будет играть сын экс-политика.

В перспективе Никита Белых планирует создать профессиональный женский баскетбольный клуб. Когда это будет сделано — пока неизвестно.

Женский баскетбольный клуб уже был в Перми ранее. Он назывался «Катюша» и прекратил свое существование в 2010 году из-за отсутствия финансирования.

Никита Белых вышел на свободу из кировского СИЗО №1 21 июня и сразу же поехал в Пермь. В августе он трудоустроился в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“» заместителем гендиректора по корпоративным вопросам.

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#Спорт#Баскетбол#Никита белых#Зинаида Белых
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