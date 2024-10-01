Никита Белых хочет создать женский баскетбольный клуб

Posted 1 октября, 07:08
Published 1 октября, 07:08
Modified 1 октября, 09:48
Updated 1 октября, 09:48
Бывший глава Кировской области и экс-вице-губернатор Пермского края Никита Белых намерен создать женский баскетбольный клуб. Проект находится на стадии разработки, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Сейчас Белых занимается организацией молодежного баскетбольного турнира, который должен пройти в Перми в середине ноября. Один из сыновей экс-политика занимается этим видом спорта, кроме того мама бывшего губернатора Зинаида Белых первой из пермских спортсменок получила звание мастера спорта СССР по баскетболу.
Никита Белых оказывает спортивному мероприятию финансовую и организаторскую помощь. В турнире будут участвовать 16 команд из школ и вузов региона, в одной из которых будет играть сын экс-политика.
В перспективе Никита Белых планирует создать профессиональный женский баскетбольный клуб. Когда это будет сделано — пока неизвестно.
Женский баскетбольный клуб уже был в Перми ранее. Он назывался «Катюша» и прекратил свое существование в 2010 году из-за отсутствия финансирования.
Никита Белых вышел на свободу из кировского СИЗО №1 21 июня и сразу же поехал в Пермь. В августе он трудоустроился в АО «Кондитерская фабрика „Пермская“» заместителем гендиректора по корпоративным вопросам.
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