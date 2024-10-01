Никита Белых хочет создать женский баскетбольный клуб

Сейчас Белых занимается организацией молодежного баскетбольного турнира, который должен пройти в Перми в середине ноября. Один из сыновей экс-политика занимается этим видом спорта, кроме того мама бывшего губернатора Зинаида Белых первой из пермских спортсменок получила звание мастера спорта СССР по баскетболу.