Пермяка и еще сотню россиян за час уволили из IT-гиганта ABBYY

Posted 1 октября, 11:12
Published 1 октября, 11:12
Modified 1 октября, 11:19
Updated 1 октября, 11:19
Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY уволил всех российских специалистов. Сокращения прошли в офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, сообщили пользователи социальной сети X. При этом IT-специалисты имеющие гражданства, отличные от российского, под увольнение не попали.
Как рассказали собеседники Properm.ru, еще утром 30 сентября люди работали, а в обед на зуме с техническим директором были уволены все российские программисты, тестировщики и. т. д. Известно, что под сокращение попал минимум один пермяк, работавший в компании. Сейчас в адрес компании правозащитники готовят жалобы от лица сотрудников.
ABBYY была основана в 1989 году студентом МФТИ Давидом Яном. В феврале 2011 года фонд «Сколково» выдал компании грант на 450 млн рублей. Компания покинула Россию с началом СВО — в 2022 году, но для своих специалистов предложила переезд. Несколько сотен человек в итоге продолжили работать из других стран. В июне 2023 года организация приступила к ликвидации основного юрлица в России. На сайте компании информация о прошлом отсутствует, как и возможность включить русский язык.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]