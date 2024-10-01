Пермяка и еще сотню россиян за час уволили из IT-гиганта ABBYY

ABBYY была основана в 1989 году студентом МФТИ Давидом Яном. В феврале 2011 года фонд «Сколково» выдал компании грант на 450 млн рублей. Компания покинула Россию с началом СВО — в 2022 году, но для своих специалистов предложила переезд. Несколько сотен человек в итоге продолжили работать из других стран. В июне 2023 года организация приступила к ликвидации основного юрлица в России. На сайте компании информация о прошлом отсутствует, как и возможность включить русский язык.