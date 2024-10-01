Пермяки жалуются на частые опоздания электричек

Жители Прикамья стали все чаще и чаще жаловаться на опоздания электричек. В комментариях под постами сообщества «Пермская электричка» во ВКонтакте граждане сообщают, что электрички прибывают на станцию с опозданием на 10-20 минут, а иногда и на час-полтора. Первым на это обратил внимание ИА «Текст».