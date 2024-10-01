Пермяки жалуются на частые опоздания электричек

Posted 1 октября, 02:54
Published 1 октября, 02:54
Modified 1 октября, 02:56
Updated 1 октября, 02:56
Жители Прикамья стали все чаще и чаще жаловаться на опоздания электричек. В комментариях под постами сообщества «Пермская электричка» во ВКонтакте граждане сообщают, что электрички прибывают на станцию с опозданием на 10-20 минут, а иногда и на час-полтора. Первым на это обратил внимание ИА «Текст».
В Пермской пригородной компании (ППК) такие опоздания объясняют техническими причинами. В комментариях под сообщением об еще одной задержке электрички, пермячка спросила, планируется ли устранить технические причины? Ответ на него от ППК так и не поступил.
Другой житель региона подметил, что с появлением «Финистов» на направлении Краснокамск-Голованово, электричка как минимум один раз в месяц «встает», из-за чего происходит задержка на час и больше.
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