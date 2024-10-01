Почему компания с российскими корнями ABBYY уволила сотни наших айтишников

Posted 1 октября, 14:05
Published 1 октября, 14:05
Modified 2 октября, 07:01
Updated 2 октября, 07:01
В сети обсуждают массовое увольнение сотрудников компании по разработке софта для обработки документов и словарей ABBYY. Изначально сообщения появились в запрещенной в России сети X. В ветке обсуждения пользователи говорили о сокращении специалистов в офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, имеющим российское гражданство.
Из постов не было достоверно известно, сколько человек были уволены (количество исчислялось как десятками, так и сотнями), но почти все участники подтверждали, что изменения касаются только граждан России. Также не назывались причины, но по одной из версий руководство ABBYY планировало заменить отечественных специалистов на «более дешевых работников из Индии».
Один из сотрудников компании, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Properm.ru подробности произошедшего. По словам собеседника, массовое сокращение случилось в подразделениях R&D (research & development). В общей сложности компания увольняет около 300 человек.
«Накануне (в воскресенье вечером) поставили встречу с руководством на 25 минут с размытым описанием и скрытым списком участников. Многие уже тогда подумали, что это не к добру. Поскольку такие встречи поставили в разное время для разных отделов. Вскоре стало известно, что компания ликвидирует подразделение R&D», — поделился специалист. При этом сейчас сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск на два месяца с обязательством подписать заявление на увольнение по соглашению сторон. У многих сотрудников оформлен ВНЖ, привязанный к работе, и идет речь о возможность судиться, поскольку «ведь это дискриминация по национальному признаку», считает один из разработчиков.
В качестве причин увольнения ABBYY обозначили «беспрецедентное конкурентное давление и опасения клиентов по поводу безопасности», а в качестве поддержки предложили услуги сторонней организации, которая должна оказать поддержку «с улучшением резюме и подготовкой к собеседованиям».
Отвечая на вопрос об отношении к российским специалистам, собеседник пояснил, что работодатель выдерживал максимально нейтральный тон: «Сказали, что это „сложное решение“ и всё такое. Ни разу ничего не упомянули про россиян, но из песни слов не выкинешь — факт того, что уволены только россияне, подтверждается. При этом россияне, которые работают в HR, финансах не попали под это (по крайней мере, пока)»
Отвечая на слухи о замене россиян на индусов, сотрудник пояснил, что есть косвенные свидетельства подобных изменений. «Например, то, что недавно открылся офис в Индии и его стараются активно развивать). Так что это объяснение выглядит вероятным. Но время покажет, что они планируют на самом деле», — резюмировал специалист.
Компания ABBYY основана уроженцем Армении Давидом Яном. До 1985 года он жил в Ереване, после чего поступил в Московский физико-технический институт. В 1989 году, учась на четвёртом курсе, основал вместе с сотрудником ИПТМ РАН Александром Москалёвым компанию Bit Software, в 1998 году переименованную в ABBYY.
В одном из интервью он заявил: «Я считаю Армению родиной. И Китай (Отец Яна — китаец Ян Ши) я считаю родиной. Я вообще считаю, что у меня три родины — Китай, Армения и Россия».
В 2011 году Фонд «Сколково» одобрил безвозмездное выделение гранта в размере 450 млн рублей для создания технологии автоматической обработки текстов Compreno с общим бюджетом 950 млн рублей. Компания завершила работу над проектом в 2014 году. Спустя два года Abbyy безуспешно пыталась запустить на основе Compreno поисковую систему Findo в США.
В 2021 году Давид Ян вошел в список двухсот самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием в 700 млн долларов.
После начала СВО компания покинула Россию, но для своих специалистов предложила переезд. Несколько сотен человек в итоге продолжили работать из других стран. В июне 2023 года организация приступила к ликвидации основного юрлица в России. На сайте компании информация о прошлом отсутствует, как и возможность включить русский язык.
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