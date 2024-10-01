Почему компания с российскими корнями ABBYY уволила сотни наших айтишников

«Накануне (в воскресенье вечером) поставили встречу с руководством на 25 минут с размытым описанием и скрытым списком участников. Многие уже тогда подумали, что это не к добру. Поскольку такие встречи поставили в разное время для разных отделов. Вскоре стало известно, что компания ликвидирует подразделение R&D», — поделился специалист. При этом сейчас сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск на два месяца с обязательством подписать заявление на увольнение по соглашению сторон. У многих сотрудников оформлен ВНЖ, привязанный к работе, и идет речь о возможность судиться, поскольку «ведь это дискриминация по национальному признаку», считает один из разработчиков.