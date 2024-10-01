Подписать контракт? Провести корпоратив? Для всего подходит «Пермь Экспо»

В здании можно арендовать площадь от 30 кв. м до 10 тыс. кв. м: как два этажа КВЦ, так и один из девяти конференц-залов (площадью от 30 до 300 кв. м). В этом году на площадке проведены работы по замене освещения на втором этаже, а также выполнено освещение рекламных конструкций на фасаде, установлены информационные табло с подсветкой внутри здания, отремонтированы гардероб на 400 мест и санузлы на втором этаже. Здание оснащено системами видеонаблюдения (а это более 100 камер) и автоматической пожарной сигнализацией.