Подписать контракт? Провести корпоратив? Для всего подходит «Пермь Экспо»

Posted 1 октября, 08:00
Published 1 октября, 08:00
Modified 1 октября, 08:02
Updated 1 октября, 08:02
«Пермь Экспо» на шоссе Космонавтов, 59 — крупнейшая в Перми площадка для проведения мероприятий самых разных форматов. 10 тыс. кв. м пространства могут быть оформлены в любой стилистике и позволяют размещать оборудование любой сложности и весом до 20 тонн.
Реализацию проекта по развитию конгрессно-выставочного центра в регионе курирует «Фонд развития Пермского края». Он выступает одним из учредителей ООО «Пермь Экспо» — компании, которая управляет одноименной выставочной площадкой.
Виктория Заволжская, телепродюсер и заместитель директора по развитию «Пермь Экспо», активно работает над тем, чтобы площадка стала еще и самой востребованной в крае и за его пределами. «Наша цель — чтобы организаторы из разных регионов и федеральные структуры выбирали именно „Пермь Экспо“, — рассказывает Виктория.
В этом году на площадке КВЦ прошли крупные форумы, такие как «Агротехнологии» и «Дни Пермского бизнеса», индийская выставка «Ганга» и ярмарка «Медовый спас», масштабные корпоративные мероприятия, праздники и даже концерты. Впереди — значимые события, среди которых Пермский инженерный форум, ярмарка «Регионы России», выставка «Образование и карьера.
В сентябре площадка принимает несколько крупных выставок, хорошо известных профессиональным сообществам, — это Камский форум профессионалов рынка недвижимости, всероссийский форум «Леса России», выставки «Нефть и газ. Химия. ТЭК-2024» и «Металлообработка. Металлургия-2024». Все это делает сентябрь одним из самых насыщенных периодов для площадки после летнего затишья. «Мероприятия разные, с разными требованиями к застройке, но все проходят достойно», — утверждает Виктория.
Возможности застройки КВЦ действительно уникальные.
«То, что площадка изначально безликая — это одно из наших преимуществ, потому что ее можно как угодно застроить и оформить, — рассказывает Виктория Заволжская. — Нет никаких лишних элементов, эмблем или каких-то конструкций, которые диктуют определенный стиль. Буквально несколько штрихов — и площадка до неузнаваемости меняется».
Важно, что «Пермь Экспо» работает с большим количеством организаторов, каждый из которых приходит со своими запросами и видением площадки. Кроме того, существуют льготные условия аренды для социальных проектов. Так, в августе здесь прошла фотовыставка для детей с особенностями развития.
Команда «Пермь Экспо» не только предоставляет пространство в аренду (а с ними парковку, охрану, туалеты, освещение, кондиционирование), но и продумывает новые форматы, привлекает организаторов или объединяет их и даже выступает соорганизатором.
Так появилась идея провести в КВЦ в этом году Рождественскую ярмарку, где гости смогут найти подарки, книги, еду и развлечения, а также посетить полезные лекции. Проект вызвал интерес у нескольких организаторов, сейчас обсуждаются детали.
Возможности площадки успели оценить организаторы как крупных форумов, так и небольших корпоративных мероприятий, банкетов и даже бизнес-игры.
«Многие удивляются, но в КВЦ действительно проходят стильные и запоминающиеся корпоративы. Площадка отлично подходит и для камерных мероприятий, и для ярких праздников с банкетами», — отмечает Виктория.
Среди главных задач «Пермь Экспо» — привлечение событий новых форматов, включая фестивали и конкурсы. Виктория Заволжская подчёркивает: «Мы готовы к специализированным мероприятиям, у нас есть все условия для их проведения». Так, одно из запланированных событий — чемпионат по спортивным танцам, который пройдет на втором этаже «Пермь Экспо» и соберет 300 пар участников.
«Пермь Экспо» ставит перед собой амбициозные задачи — стать не только ведущей выставочной площадкой Перми, но и предложить жителям и гостям города уникальные форматы, а в перспективе — выйти на всероссийский уровень», — отмечает Виктория Заволжская.
В здании можно арендовать площадь от 30 кв. м до 10 тыс. кв. м: как два этажа КВЦ, так и один из девяти конференц-залов (площадью от 30 до 300 кв. м). В этом году на площадке проведены работы по замене освещения на втором этаже, а также выполнено освещение рекламных конструкций на фасаде, установлены информационные табло с подсветкой внутри здания, отремонтированы гардероб на 400 мест и санузлы на втором этаже. Здание оснащено системами видеонаблюдения (а это более 100 камер) и автоматической пожарной сигнализацией.
Прилегающая территория здания — она же парковка на 500 машиномест — дает месту особые преимущества. Найти подобные условия еще где-то в центре города вряд ли удастся. При этом организаторы использую это пространство по-разному — не всегда для размещения посетителей мероприятий. Так, в рамках международной выставки «ЛесПермьЭкспо» на улице перед зданием располагалась специализированная техника, а также проходил IX чемпионат России по профессиональному мастерству «Лесоруб-2024».
«После завершения дорожных работ на ул. Крисанова и запуска развязки на шоссе Космонавтов трафик мероприятий значительно вырастет, — уверена Виктория Заволжская. — Мы уже набрались опыта и готовы к такой нагрузке».
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