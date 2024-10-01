После месяца диеты Крошика перевели на дробное кормление

Posted 1 октября, 04:26
Published 1 октября, 04:26
Modified 1 октября, 04:28
Updated 1 октября, 04:28
В Перми худеющего с 17 кг кота Крошика перевели на дробное кормление. Умная кормушка выдает ему корм по расписанию и ограниченными порциями. По словам ветеринара Екатерины Бедаковой, кот уже привык к корму, и уже как месяц находится на диете.
Вести о толстом коте разлетелась по всему миру. Любая информация, касающиеся Крошика, всегда сопровождается огромным количеством поддерживающих комментариев. Ранее в пермском университете раскрыли секрет популярности Крошика.
«Это не рядовой эпизод про пушистого друга, или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия. Мы ждем и переживаем, потому что это неоконченная история, а значит, можно наблюдать», — сказала кандидат психологических наук, доцент кафедры психология развития, психолог Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ Лина Зарипова.
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