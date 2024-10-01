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Posted 1 октября, 04:26

Published 1 октября, 04:26

Modified 1 октября, 04:28

Updated 1 октября, 04:28

Худеющего с 17 кг кота Крошика после месяца диеты перевели на дробное питание

После месяца диеты Крошика перевели на дробное кормление

1 октября 2024, 04:26

Худеющего с 17 кг кота Крошика после месяца диеты перевели на дробное питание

Сейчас кота кормит умная кормушка.

В Перми худеющего с 17 кг кота Крошика перевели на дробное кормление. Умная кормушка выдает ему корм по расписанию и ограниченными порциями. По словам ветеринара Екатерины Бедаковой, кот уже привык к корму, и уже как месяц находится на диете.

Вести о толстом коте разлетелась по всему миру. Любая информация, касающиеся Крошика, всегда сопровождается огромным количеством поддерживающих комментариев. Ранее в пермском университете раскрыли секрет популярности Крошика.

«Это не рядовой эпизод про пушистого друга, или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия. Мы ждем и переживаем, потому что это неоконченная история, а значит, можно наблюдать», — сказала кандидат психологических наук, доцент кафедры психология развития, психолог Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ Лина Зарипова.

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#Видео#Пермь#Кот#Психология#Диета#Ветеринар#Популярность#Крошик
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