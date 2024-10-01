После месяца диеты Крошика перевели на дробное кормление

«Это не рядовой эпизод про пушистого друга, или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия. Мы ждем и переживаем, потому что это неоконченная история, а значит, можно наблюдать», — сказала кандидат психологических наук, доцент кафедры психология развития, психолог Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ Лина Зарипова.