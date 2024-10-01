Появились прямые рейсы из Перми в Индию и Таиланд

Posted 1 октября, 12:53
Published 1 октября, 12:53
Modified 1 октября, 12:55
Updated 1 октября, 12:55
В расписании пермского аэропорта Большое Савино появились авиарейсы в Индию и Таиланд. Улететь из Прикамья в жаркие страны без пересадки можно до марта 2025 года.
Обслуживать рейсы будет авиакомпания Azur Air. Полеты в индийский штат Гоа начинаются с 5 декабря, а заканчиваются 20 марта 2025 года. Время в пути — 6 часов 55 минут, перевозить пассажиров будет Boeing-757.
На тайский Пхукет можно будет улететь с 13 ноября по 25 марта 2025 года на Boeing-767. Время в пути — 8 часов 45 минут.
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