При поддержке ОМК центр «Цветное детство» Чусового отпраздновал новоселье

Posted 1 октября, 12:16
Published 1 октября, 12:16
Modified 1 октября, 12:18
Updated 1 октября, 12:18
Специалисты центра сопровождают чусовские семьи, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. До этого у центра не было своего дома, кабинеты для занятий он делил с городским центром психологической помощи. Теперь центр открылся в своем просторном и удобном пространстве.
Помещение в безвозмездное пользование педагогам и подопечным «Цветного детства» передал муниципалитет Чусового. Отделку выполнили при поддержке местных властей и благотворителей города. ОМК и фонд «ОМК-Участие» приобрели современную мебель и оборудование для работы с детьми, оплачивают работу специалистов и повышение их квалификации, а также визиты специалистов из ведущих медицинских центров страны. В центре открыли четыре учебно-тренировочных кабинета, есть оборудованный всем необходимым зал, где дети и подростки могут освоить навыки самообслуживания: умение одеваться, принимать пищу и т. д. В центре также есть удобная зона ожидания, где родители могут наблюдать на планшетах онлайн-трансляции занятий педагогов с их детьми.
С работой центра в новом помещении ознакомились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр труда и социального развития региона Павел Фокин, председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых и председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых. Они пообщались с родителями, которые вместе с детьми пришли в центр, директор «Цветного детства» Ольга Кернер рассказала гостям об учебных программах и поблагодарила ОМК и фонд за многолетнюю поддержку.
«Фонд изначально помогал детям и семьям в городах, где есть предприятия ОМК. Мы понимали, что системная помощь наиболее важна — занятия с детьми и родителями нужно вести непрерывно, нужен отдельный центр для работы с детьми с особенностями здоровья. Мы опирались на тех людей, которые проявляют инициативу, активное сообщество родителей. И сегодня в центре „Цветное детство“ работают замечательные местные специалисты. Огромная благодарность этим людям, которые верят в свои силы и готовы работать в этой непростой сфере», — отметила председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.
Центр «Цветное детство» основали в Чусовом в 2018 году при поддержке «ОМК-Участия» на базе психологического центра Чусового. Дополнительный стимул к развитию центр и сообщество родителей детей с инвалидностью получили после визита команды ООРДИ «Созвездие» из Выксы Нижегородской области, который в 2022 году, организовал фонд «ОМК-Участие». Выксунцы представили опыт создания подобной службы в небольшом городе, когда именно родители составляют основу коллектива детского центра.
Специалисты «Цветного детства» консультируют семьи по вопросам воспитания, обучения и развития детей с особенностями ментального развития, помогают диагностировать актуальный уровень ребенка, проводят индивидуальную коррекцию по программе развития. ОМК и фонд «ОМК-Участие» помогают сотрудникам центра повышать квалификацию и осваивать новые методики, приглашают на медицинский аудит местных детей специалистов ведущих клиник России, организуют летние интенсивы для семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья, мастерские для молодых людей с инвалидностью. В «Цветном детстве» собраны уникальные для региона специалисты по альтернативной коммуникации с помощью карточек ПЕКС и по сенсорной интеграции, логопед, АВА-терапевт, бобат-терапевт. Здесь проходят индивидуальные и групповые занятия по методике Монтессори, по иппотерапии, флортайму, адаптивной хореографии и особой йоге. Также проходят занятия в театральной студии и группах взросления для подростков от 14 лет.
ОМК и фонд «ОМК-Участие» с 2015 года поддерживают также и муниципальный психологический центр Чусового, основная деятельность которого — психолого-медико-педагогическая помощь, в том числе специалистам по работе с детьми с инвалидностью. «ОМК-Участие» оказывает центру методологическую и финансовую поддержку в приобретении оборудования, помогает в повышении квалификации персонала.
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