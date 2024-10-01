При поддержке ОМК центр «Цветное детство» Чусового отпраздновал новоселье

Специалисты центра сопровождают чусовские семьи, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. До этого у центра не было своего дома, кабинеты для занятий он делил с городским центром психологической помощи. Теперь центр открылся в своем просторном и удобном пространстве.



Помещение в безвозмездное пользование педагогам и подопечным «Цветного детства» передал муниципалитет Чусового. Отделку выполнили при поддержке местных властей и благотворителей города. ОМК и фонд «ОМК-Участие» приобрели современную мебель и оборудование для работы с детьми, оплачивают работу специалистов и повышение их квалификации, а также визиты специалистов из ведущих медицинских центров страны. В центре открыли четыре учебно-тренировочных кабинета, есть оборудованный всем необходимым зал, где дети и подростки могут освоить навыки самообслуживания: умение одеваться, принимать пищу и т. д. В центре также есть удобная зона ожидания, где родители могут наблюдать на планшетах онлайн-трансляции занятий педагогов с их детьми.



С работой центра в новом помещении ознакомились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр труда и социального развития региона Павел Фокин, председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых и председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых. Они пообщались с родителями, которые вместе с детьми пришли в центр, директор «Цветного детства» Ольга Кернер рассказала гостям об учебных программах и поблагодарила ОМК и фонд за многолетнюю поддержку.



«Фонд изначально помогал детям и семьям в городах, где есть предприятия ОМК. Мы понимали, что системная помощь наиболее важна — занятия с детьми и родителями нужно вести непрерывно, нужен отдельный центр для работы с детьми с особенностями здоровья. Мы опирались на тех людей, которые проявляют инициативу, активное сообщество родителей. И сегодня в центре „Цветное детство“ работают замечательные местные специалисты. Огромная благодарность этим людям, которые верят в свои силы и готовы работать в этой непростой сфере», — отметила председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.