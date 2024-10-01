С 2025 года в Прикамье вводятся новые меры поддержки работников здравоохранения

В два раза за ближайшие три года увеличится сумма на лекарственное обеспечение населения Прикамья. Ежегодно будет направляться порядка 6 млрд рублей. Впервые, с 2025 года в перечень льготных лекарств будут включены таргетные (противоопухолевые) препараты для пациентов со злокачественными новообразованиями. Они смогут принимать препараты в домашних условиях, получив их в аптеке по рецепту врача. Первым начнется обеспечение лекарственными препаратами пациентов с раком предстательной железы в амбулаторных условиях. На это будет выделяться более 500 млн рублей ежегодно.