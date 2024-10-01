С 2025 года в Прикамье вводятся новые меры поддержки работников здравоохранения

Posted 1 октября, 11:43
Published 1 октября, 11:43
Modified 1 октября, 12:17
Updated 1 октября, 12:17
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил общественности проект бюджета Пермского края на 2025–2027 гг. Документ сохраняет социальную направленность на 70%, приводит слова главы региона пресс-служба губернатора.
Планируется беспрецедентные средства направить на развитие системы здравоохранения. В частности, на госпрограмму «Качественное здравоохранение» за три года будет направлено 276,7 млрд рублей. Из них 9 млрд — федеральные средства, 130 млрд — средства краевого бюджета, 136 млрд рублей — средства Фонда обязательного медицинского страхования и другие внебюджетные источники.
В бюджете на 2025–2027 годы впервые на системной основе выделяются средства на комплексные капитальные ремонты медицинских учреждений: фасады, кровли, внутренние пространства. Почти в три раза увеличивается финансирование этих мероприятий. Всего за три года планируется отремонтировать 54 объекта. Также в планах — благоустройство 20 больничных территорий. После капитальных ремонтов медицинских учреждений средства направят на оснащение их мебелью и медицинским оборудованием.
В два раза за ближайшие три года увеличится сумма на лекарственное обеспечение населения Прикамья. Ежегодно будет направляться порядка 6 млрд рублей. Впервые, с 2025 года в перечень льготных лекарств будут включены таргетные (противоопухолевые) препараты для пациентов со злокачественными новообразованиями. Они смогут принимать препараты в домашних условиях, получив их в аптеке по рецепту врача. Первым начнется обеспечение лекарственными препаратами пациентов с раком предстательной железы в амбулаторных условиях. На это будет выделяться более 500 млн рублей ежегодно.
В предстоящую трехлетку в отрасли планируется ввод в эксплуатацию более 20 различных объектов инфраструктуры. В числе крупных — современный онкологический центр на 550 коек. Его строительство ведется в рамках концессионного соглашения. Также будут возведены 10 поликлиник и стационаров в территориях региона.
Отдельное внимание уделено вопросу кадрового обеспечения отрасли. Так, с 2025 года вводятся дополнительные меры поддержки будущих специалистов. Впервые будут производиться выплаты студентам и ординаторам, совмещающим учебу и работу учреждениях здравоохранения — по 100 тысяч рублей ежегодно. Закладываются средства на 200 человек в год — 20 млн рублей ежегодно.
Также впервые выделяются средства на переподготовку новым специальностям, получение новой специальности медицинскими работниками. Планируется, что данная форма поддержки будет актуальна для 200 человек ежегодно. На эти цели предусмотрено по 12 млн рублей в год.
Ранее стало известно, что Пермский край стал одним из первых регионов России, где взрослые паллиативные пациенты начали получать бесплатное лечебное питание. К числу таких пациентов относятся люди с зондом или гастростомой и определенными диагнозами, ветераны боевых действий и другие пациенты, которым лечебное питание назначено по жизненным показаниям. Раньше эта мера поддержки в Прикамье была доступна только несовершеннолетним паллиативным больным.
Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, в среднем годовой запас лечебного питания стоит немалых средств. Многие из паллиативных пациентов не могут употреблять обычную пищу и в итоге имеют сильный недобор в весе. Специалисты регионального Минздрава собрали данные по Прикамью и создали алгоритм адресного обеспечения таких жителей лечебным питанием. Регион взял на себя дополнительные обязательства по снабжению пациентов, находящихся в краевом реестре паллиативных больных, за счет бюджета Пермского края. В текущем году на лечебное питание для взрослых и несовершеннолетних паллиативных пациентов из средств региона выделено 104 млн рублей.
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