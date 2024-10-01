С экс-главы Чайковского пытаются взыскать почти миллион рублей

Юрий Востриков возглавлял город Чайковский, Чайковский район, а после объединения территорий — Чайковский городской округ с перерывами с 2005 года. В 2009 году он был отправлен в отставку по решению местной думы. А в 2014 году вернулся в политику и был избран на пост главы Чайковского муниципального района. В 2018 году депутаты думы избрали его исполняющим полномочия главы города Чайковского — главы администрации города Чайковского. В 2023 году Востриков принял решение отказаться от участия в выборах главы, администрацию возглавил человек из его окружения, Алексей Агафонов.