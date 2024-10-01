С экс-главы Чайковского пытаются взыскать почти миллион рублей

Posted 1 октября, 07:46
Published 1 октября, 07:46
Modified 1 октября, 07:54
Updated 1 октября, 07:54
Сегодня, 1 октября, состоялось первое судебное заседание по делу о незаконном обогащении экс-главы Чайковского городского округа Юрия Вострикова. Предмет иска — вопрос оплаты труда и начисления премий. По информации журналиста Properm.ru из осведомленных источников, речь идет о незаконно назначенных главой себе выплатах: премиях и доплатах — более 920 тыс. рублей.
Как указывает в иске прокурор Чайковского Алмаз Сакаев, глава не мог начислять себе премии без решения думы. Речь идет о выявленных прокуратурой при проверке нарушениях за 2021–2023 годы. Третьими лицами к участию в деле привлечены администрация округа и местная дума. Дело поступило на рассмотрение судье Ольге Клячиной.
В ходе сегодняшнего заседания суд удовлетворил ходатайства о привлечении к делу управления финансов — от стороны защиты и минтербеза — от администрации. Отдельно отметим, что интересы Вострикова в процессе представляет экс-заместитель начальника правового управления администрации округа Елена Брызгалова.
Прокуратура озвучила, что в деле фигурируют призовые выплаты, которые шли по линии минтербеза, а документы с ними подписывались Востриковым. Дальнейшее слушание дела перенесли на 15 ноября
Ранее стало известно, что Чайковской городской прокуратурой при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции и бюджетного законодательства проведена проверка доходов экс-главы Чайковского городского округа — главы администрации Чайковского городского округа Юрия Вострикова.
Проверка выявила, что бывший глава Чайковского округа производил незаконные начисления и выплаты премий с нарушением требований действующего законодательства, сообщала пресс-служба Чайковского городского суда.
Чайковская городская прокуратура подала исковое заявление в Чайковский городской суд о взыскании с Юрия Вострикова в пользу Чайковского городского округа сумму незаконно полученных из бюджета премиальных и призовых выплат.
Юрий Востриков возглавлял город Чайковский, Чайковский район, а после объединения территорий — Чайковский городской округ с перерывами с 2005 года. В 2009 году он был отправлен в отставку по решению местной думы. А в 2014 году вернулся в политику и был избран на пост главы Чайковского муниципального района. В 2018 году депутаты думы избрали его исполняющим полномочия главы города Чайковского — главы администрации города Чайковского. В 2023 году Востриков принял решение отказаться от участия в выборах главы, администрацию возглавил человек из его окружения, Алексей Агафонов.
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