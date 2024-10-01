Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT

Всего в шорт-листе собраны 50 гастрономических проектов из более чем 10 городов. Кто займет первое место и как распределятся другие места, станет известно 24 октября на торжественной церемонии вручения наград. Тогда эксперты выберут 10 достойных победы, по их мнению, заведений.