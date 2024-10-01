Posted 1 октября, 05:02
Published 1 октября, 05:02
Modified 1 октября, 05:04
Updated 1 октября, 05:04
Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT CENTER 2024 — они оказались в перечне лучших ресторанов Центрального федерального округа России по версии экспертов. В список включены:
Всего в шорт-листе собраны 50 гастрономических проектов из более чем 10 городов. Кто займет первое место и как распределятся другие места, станет известно 24 октября на торжественной церемонии вручения наград. Тогда эксперты выберут 10 достойных победы, по их мнению, заведений.
Независимая ресторанная премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки составляются по результатам тайного голосования коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированной прессы.
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