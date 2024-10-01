properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 05:02

Published 1 октября, 05:02

Modified 1 октября, 05:04

Updated 1 октября, 05:04

Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT CENTER 2024

Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT

1 октября 2024, 05:02
Фото: соцсети проектов «Гедонист», Novopomodoro, Nolan Wine & Kitchen

Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT CENTER 2024

Всего в перечне оказались 50 ресторанов из разных городов России.

Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT CENTER 2024 — они оказались в перечне лучших ресторанов Центрального федерального округа России по версии экспертов. В список включены:

  • BELKA;
  • «Гедонист»;
  • Madame Zhu;
  • Novopomodoro;
  • Nolan Wine & Kitchen;
  • Rob Roy.

Всего в шорт-листе собраны 50 гастрономических проектов из более чем 10 городов. Кто займет первое место и как распределятся другие места, станет известно 24 октября на торжественной церемонии вручения наград. Тогда эксперты выберут 10 достойных победы, по их мнению, заведений.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки составляются по результатам тайного голосования коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированной прессы.

Читайте также:
В лонг-лист национальной премии попали 24 пермских ресторана и кафеВ Перми открылась третья кофейня «Белый слон»В 2025 году может начаться экспорт пермских кукурузных палочек «Кумир»
#Общество#Пермь#Общепит#Еда#Рестораны#Премия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика