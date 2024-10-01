Сотрудник интерната из Закамска отсудил у учреждения более 100 тысяч рублей

Posted 1 октября, 17:04
Published 1 октября, 17:04
Modified 1 октября, 17:06
Updated 1 октября, 17:06
Прокуратура Кировского района Перми провела проверку по обращению работника школы-интерната о нарушении его трудовых прав. Подробности сообщают в краевой прокуратуре.
В нарушение требований трудового законодательства работодателем МАОУ «Адаптивная школа-интернат „Ступени“ Перми доплата за работу в ночное время заявителю не производилась, в связи с чем сформировалась задолженность.
По итогам проверки директору учреждения внесено представление. Также в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). Материалы направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Пермском крае.
В настоящее время работнику выплачено, с учетом компенсации за задержку, свыше 100 тыс. рублей.
Судебные приставы разыскали машину должника, несмотря на тщательную маскировку. Мужчина испачкал до неузнаваемости свой автомобиль, чтобы избежать его изъятия, сообщают в ГУФССП России по Пермскому краю.
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