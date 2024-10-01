Теплый и сухой октябрь ожидается в Пермском крае

В первой декаде температура воздуха окажется выше климатической нормы в среднем на 2,5°. Период с 1 по 10 октября будет сухим — от 10% нормы осадков на юге до 60% на севере. Погода ожидается солнечная, особенно 5–6 октября. Из-за активности антициклонов ночью прогнозируются заморозки до -4…-5°, днем потеплеет до +10…+15° или чуть больше.