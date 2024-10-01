Теплый и сухой октябрь ожидается в Пермском крае

Posted 1 октября, 04:24
Published 1 октября, 04:24
Modified 1 октября, 04:26
Updated 1 октября, 04:26
Октябрь в Прикамье в этом году ожидается теплее климатической нормы на 1,1…1,5°, на востоке региона местами установится климатическая норма. Средняя месячная температура воздуха в октябре в Пермском крае в норме равна +2,7°. Сумма осадков останется в рамках климатической нормы, но существует вероятность небольшого дефицита, рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
В первой декаде температура воздуха окажется выше климатической нормы в среднем на 2,5°. Период с 1 по 10 октября будет сухим — от 10% нормы осадков на юге до 60% на севере. Погода ожидается солнечная, особенно 5–6 октября. Из-за активности антициклонов ночью прогнозируются заморозки до -4…-5°, днем потеплеет до +10…+15° или чуть больше.
Погода во второй декаде месяца будет схожа с первой, но температура воздуха будет ниже, а дефицит осадков уменьшится. Днем воздух может прогреться до +9…+14°, в отдельные дни даже выше +15°.
В третьей декаде октября температура воздуха установится в рамках нормы. Средняя суточная температура воздуха окажется около 0…+1°, днем — до +5…+8°. Сумма осадков ожидается в пределах нормы, но прогноз на последние дни октября еще может измениться.
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