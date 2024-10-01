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Posted 1 октября, 09:48

Published 1 октября, 09:48

Modified 1 октября, 12:22

Updated 1 октября, 12:22

Следователи опровергли информацию о том, что убийцу ребенка признали вменяемой

Следователи опровергли информацию о том, что убийцу ребенка признали вменяемой

1 октября 2024, 09:48
Фото: properm.ru
Сюжет
Тело ребенка в чемодане
Сейчас женщина находится в пермском СИЗО.

Следователи опровергли информацию о том, что бившая своего девятилетнего сына Ирина Шатова признана вменяемой. Исследование еще проводится, сообщает пресс-служба СУ СКР.

По информации «КП-Пермь», 34-летнюю Шатову привезли в Пермь. В настоящий момент она находится в СИЗО №5, где пробудет до конца расследования дела. По данным СМИ, специалисты признали девушку вменяемой, речи о принудительном лечении не идет. «Исследование в ношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено», — опровергли эту информацию в СУ СКР. Ранее сообщалось, что пермячка проходила стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ «Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава РФ.

Напомним, 12 июля рано утром бездомный нашел на контейнерной площадке на ул. Монастырской чемодан с телом ребенка. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 июля 2024 года Шатова, находясь в своей квартире на Садовом, задушила шнуром для зарядки смартфона своего сына и нанесла ему посмертные колото-резаные раны. В целях сокрытия следов преступления женщина спрятала тело ребенка в чемодане и увезла его ночью в перевезла через весь город ночью к мусорным контейнерам в центре Перми.

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