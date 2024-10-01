Следователи опровергли информацию о том, что убийцу ребенка признали вменяемой

По информации «КП-Пермь», 34-летнюю Шатову привезли в Пермь. В настоящий момент она находится в СИЗО №5, где пробудет до конца расследования дела. По данным СМИ, специалисты признали девушку вменяемой, речи о принудительном лечении не идет. «Исследование в ношении обвиняемой проводится, заключение о ее вменяемости на сегодняшний день не изготовлено, к материалам дела не приобщено», — опровергли эту информацию в СУ СКР. Ранее сообщалось, что пермячка проходила стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ «Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава РФ.