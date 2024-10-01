В Перми появились 11 новых арт-объектов. Фото

Художники попытались интегрировать новые объекты уличного искусства в цветовой код городского пространства. В палитре использовались оттенки, соответствующие окружающей среде. «Каждая из работ наделена смыслом: у Дома Грибушина появились лошади, которых он очень ценил, у зданий Пермской филармонии — визуализация природы звука, у Почтамта — переосмысленный нулевой меридиан. Вскоре появится ещё четыре работы уличных художников», — отмечает мэр.