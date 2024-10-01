В Перми появились 11 новых арт-объектов. Фото

Posted 1 октября, 15:46
Published 1 октября, 15:46
Modified 1 октября, 15:48
Updated 1 октября, 15:48
В центре Перми появилось 11 новых арт-объектов. На распределительных электрических шкафах работы уличных художников появились в рамках проекта «Молодёжный арт-патруль», сообщает в своем телеграм-канале глава города Эдуард Соснин.
Художники попытались интегрировать новые объекты уличного искусства в цветовой код городского пространства. В палитре использовались оттенки, соответствующие окружающей среде. «Каждая из работ наделена смыслом: у Дома Грибушина появились лошади, которых он очень ценил, у зданий Пермской филармонии — визуализация природы звука, у Почтамта — переосмысленный нулевой меридиан. Вскоре появится ещё четыре работы уличных художников», — отмечает мэр.
Ранее пермский скульптор Олег Филимонов создал из скоб снесенного арт-объекта «Пермские ворота» фигуру «Железный мамонт».
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