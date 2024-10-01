В Перми снесут проработавший более 20 лет торговый павильон

Posted 1 октября, 03:47
Published 1 октября, 03:47
Modified 1 октября, 03:49
Updated 1 октября, 03:49
С 1 октября в центре Перми прекращает свою работу торговый павильон на ул. Пушкина, 23а. Здесь находятся кондитерская и цветочный магазин. Как сообщает «Вкурсе.ру», демонтаж оборудования и вывоз продукции начался 30 сентября.
Закрытие павильона обусловлено предстоящим сносом торгового объекта по решению городских властей, пояснили изданию в магазине. Продолжит ли торговая точка работу в другом месте, не уточняется.
Продуктовый магазин работал в этом месте на протяжении последних 20 лет.
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