В Перми снова ищут подрядчика для достройки медцентра за 999,4 миллиона

Posted 1 октября, 03:27
Published 1 октября, 03:27
Modified 1 октября, 03:31
Updated 1 октября, 03:31
ФБУ «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» снова объявило аукцион на выполнение строительно-монтажных работ медицинского центра в Перми. Стоимость контракта составила 999 млн 435 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчик будет обязан возвести семиэтажный административный корпус и трехэтажную лабораторию общей площадью 22,7 тыс. кв. м. Также, нужно будет благоустроить прилегающую территорию.
Подать заявку на участие в торгах можно до 14 октября, победитель конкурса станет известен 17 октября.
Первый аукцион на возведение медучреждения был отменен весной 2024 года по техническим причинам. Во вторых торгах победителем признали ООО «Элтех Пермь». Начальная цена контракта составляла чуть более 1 млрд рублей, подрядчик предложил выполнить работы за 925 млн рублей.
Медицинский центр располагается восточнее земельного участка по ул. Маршала Жукова, 35, в Ленинском районе города. Площадь застройки — 7,6 тыс. кв. м. По условиям документации, победитель закупки должен окончить строительство лабораторного, научно-административного и клинического корпусов и благоустроить территорию. Срок окончания работ- 4 декабря 2026 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]