В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»

Posted 1 октября, 10:48
Published 1 октября, 10:48
Modified 1 октября, 10:57
Updated 1 октября, 10:57
МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» объявило аукцион на право ремонта помещений объекта культурного наследия — памятника «Училище народное». Стоимость контракта составляет — 6 млн 164 тыс. рублей, сообщается на портале госзакупок.
Находится «Училище народное» на ул. Монастырская, д. 95а. Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать помещения запасного лестничного марша, первого этажа, а также вывезти мусор по окончании работ на объекте.
Начало работ — 25 ноября 2024 гоад, но не ранее получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а окончание — 25 декабря 2024 года. Реставрация памятника пройдет за счет городского бюджета.
Заявки на участие в торгах принимаются до 17 октября. Имя победителя станет известно 22 октября.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]