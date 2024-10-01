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Posted 1 октября, 10:48

Published 1 октября, 10:48

Modified 1 октября, 10:57

Updated 1 октября, 10:57

В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»

В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»

1 октября 2024, 10:48
Фото: Google maps
Сюжет
Госзакупки
Работы пройдут за счет бюджета города.

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» объявило аукцион на право ремонта помещений объекта культурного наследия — памятника «Училище народное». Стоимость контракта составляет — 6 млн 164 тыс. рублей, сообщается на портале госзакупок.

Находится «Училище народное» на ул. Монастырская, д. 95а. Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать помещения запасного лестничного марша, первого этажа, а также вывезти мусор по окончании работ на объекте.

Начало работ — 25 ноября 2024 гоад, но не ранее получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а окончание — 25 декабря 2024 года. Реставрация памятника пройдет за счет городского бюджета.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 октября. Имя победителя станет известно 22 октября.

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