В Прикамье специалист МФЦ стала лауреатом конкурса «Лучший МФЦ России»

Posted 1 октября, 07:07
Published 1 октября, 07:07
Modified 1 октября, 07:09
Updated 1 октября, 07:09
В Пермском крае специалист МФЦ Кристина Ившина стала лауреатом конкурса «Лучший МФЦ России». Ведущего специалиста МФЦ «Индустриальный-2» признали лучшим универсальным экспертом по итогам конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2023 года.
Пермячке удалось опередить более 60 кандидатов из других регионов России. Чествование победителей прошло 27 сентября в рамках VIII Всероссийского форума МФЦ в Великом Новгороде. Награда была вручена девушке замминистра экономического развития РФ Алексеем Херсонцевым.
Победителей определяли по большому количеству критериев, на конкурс направлялись как фото, так и видео-презентации. Анкеты кандидатов оценивались по числу обработанных обращений, полученным жалобам и благодарностям, количеству часов работы со стажерами и др. Одним из этапом стало прохождение тестирования и интервью, где участники должны были продемонстрировать профессионализм и личные качества.
«Участие в конкурсе для меня было волнительно и, в то же время, интересно. Очень рада, что дали такую высокую оценку моим профессиональным качествам. Буду стараться соответствовать званию »Лучшего специалиста МФЦ России» и развиваться дальше», — сказала Кристина Ившина.
Работает в пермском офисе «Мои Документы» девушка не менее двух лет, но за это время она сумела вырасти до должности ведущего специалиста. Кроме того, до участия во всероссийском конкурсе она стала победителем краевого этапа «Лучший специалист МФЦ Пермского края».
Отмечается, что это уже вторая подряд победа работников МФЦ Пермского края на федеральном конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». В 2023 году в число лауреатов вошла специалист МФЦ из поселка Октябрьский Анна Смирнова.
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