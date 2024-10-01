В Прикамье специалист МФЦ стала лауреатом конкурса «Лучший МФЦ России»

Работает в пермском офисе «Мои Документы» девушка не менее двух лет, но за это время она сумела вырасти до должности ведущего специалиста. Кроме того, до участия во всероссийском конкурсе она стала победителем краевого этапа «Лучший специалист МФЦ Пермского края».